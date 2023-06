Gần 2.000 cảnh sát tham gia hội thi quân sự, võ thuật

Mở đầu hội thi, 250 cảnh sát cơ động tham gia màn đồng diễn võ thuật với sự ủng hộ nhiệt tình của người dân tỉnh Quảng Nam. Chung kết hội thi có 33 đội tuyển thuộc đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an và công an các địa phương, với gần 1.700 cán bộ, chiến sĩ tham gia thi đấu. Đây là các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Hội thi vòng loại của 4 bảng và Công an tỉnh Quảng Nam (đơn vị được Bộ Công an chọn đăng cai tổ chức chung kết hội thi).