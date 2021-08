Gần 200 y bác sĩ vào miền Nam chống dịch

Số cán bộ, nhân viên y tế này đến từ các bệnh viện ở miền Bắc và một số đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Sáng 11/8, gần 200 y bác sĩ thuộc 11 đoàn y tế của các tỉnh, thành phố phía bắc đã lên máy bay để vào miền Nam hỗ trợ chống dịch. Đây là chuyến bay duy nhất trong nhiều ngày qua xuất phát từ sân bay Nội Bài đi Tân Sơn Nhất và là chuyến bay có số lượng đoàn y tế nhiều nhất từ trước đến nay.

Toàn bộ hành khách trên chuyến bay là các chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng đến từ 11 cơ quan, đơn vị gồm: Cục Y tế thuộc Bộ Công an, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Vinmec Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Trong bối cảnh đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM gần như phải dừng khai thác để phòng chống dịch, hãng hàng không đã bố trí riêng máy bay để chuyên chở lực lượng y tế.

Các y bác sĩ cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế chi viện cho các tỉnh miền Nam. Ảnh: VNA.

Trước đó, theo chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Cục Hàng không và các địa phương đã siết chặt hoạt động vận tải hành khách nội địa để tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh.

Trong đó, hầu hết chặng bay nội địa đang tạm dừng khai thác, chỉ còn đường bay trục giữa Hà Nội và TP.HCM được duy trì ở tần suất tối thiểu.