Gần 200 bé sơ sinh của sản phụ F0 tại TP.HCM được tặng sữa

Các bé tại Trung tâm H.O.P.E đang được chăm sóc bằng nguồn sữa công thức do mạnh thường quân hỗ trợ, tuy nhiên, nơi này vẫn thiếu một số đồ dùng thiết yếu.

Tối 26/8, chia sẻ với Zing, bác sĩ Hoàng Lê Minh Hiền, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), cho biết gần 200 em bé tại Trung tâm H.O.P.E đang được chăm sóc bằng nguồn sữa công thức do mạnh thường quân gửi tặng.

Theo chị Hiền, số lượng sữa được gửi đến rất nhiều, do vậy Trung tâm luôn có thể đảm bảo đủ nguồn sữa để đáp ứng nhu cầu cho các bé.

"Vì dịch bệnh, Trung tâm chỉ xin nhận hỗ trợ sữa công thức từ mạnh thường quân, không nhận sữa mẹ. Trong trường hợp sữa do mọi người hỗ trợ không còn, Trung tâm vẫn được Bệnh viện Hùng Vương hỗ trợ", chị Hiền nói.

Phòng chăm sóc trẻ tại Trung tâm H.O.P.E. Ảnh: Phạm Ngôn.

Tuy nhiên, chị Hiền cho biết hiện Trung tâm rất cần các đồ dùng thiết yếu cho trẻ nhỏ như áo quần, bình sữa, máy hâm nóng sữa...

"Trung tâm mới được thành lập, hiện chỉ có 25 tình nguyện viên chăm sóc trẻ hàng ngày. Chúng tôi đang thiếu đồ dùng cho các bé, đặc biệt khi trong thời gian tới, Trung tâm có thể tiếp nhận và chăm sóc thêm cho nhiều trẻ nhỏ", chị Hiền cho hay.

Trung tâm H.O.P.E (Have Only Positive Expectation) có địa chỉ tại Trường mầm non Họa Mi 2 (đường Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, TP.HCM), chính thức được đưa vào hoạt động từ sáng 25/8. Trung tâm hiện chăm sóc gần 200 trẻ có mẹ là F0.

Các bé hiện tại đều khỏe mạnh, không mắc Covid-19. Mẹ của các em đang được điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương, quận 5 (TP.HCM).