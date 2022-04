Gần 15.000 xe Range Rover bị triệu hồi vì lỗi dây an toàn

14.812 chiếc Ranger Rover và Range Rover Sport đời 2016-2017 bị triệu hồi ở Mỹ vì lỗi dây an toàn.

Range Rover đã cho ra mắt thế hệ Range Rover mới với mức độ sang trọng được nâng cao cùng nhiều tùy chọn cá nhân hóa hơn. Tuy nhiên, thế hệ "tiền nhiệm" của mẫu xe này lại gặp vấn đề khi có gần 15.000 chiếc bị triệu hồi vì lỗi hệ thống dây an toàn.

Gần 15.000 mẫu Range Rover và Range Rover Sport đời 2016-2017 gặp lỗi dây an toàn.

Theo Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) các mẫu Range Rover và Range Rover Sport bị triệu hồi do lỗi ở hệ thống dây an toàn. Việc phanh gấp trước khi va chạm có thể khiến bộ thu hồi khóa khẩn cấp của dây an toàn không được khóa đúng cách.

Thông báo triệu hồi ghi nhận 14.812 chiếc Ranger Rover và Range Rover Sport thuộc đời 2016-2017 nằm trong diện ảnh hưởng. NHTSA xác nhận đây là lỗi sản xuất. Cụ thể là 5.553 chiếc Range Rover và 9.259 chiếc Ranger Rover Sport được sản xuất trong thời gian từ 29/4/2016 đến 17/10/2016.

Chủ nhân của những mẫu xe gặp lỗi sẽ được gửi thông báo về việc triệu hồi trước ngày 3/6/2022, các đại lý sẽ được nhận thông báo về vấn đề này từ ngày 19/4 trở đi. Hãng sẽ thay thế linh kiện bị lỗi miễn phí cho chủ xe.

Hãng xe Anh quốc không phải thương hiệu xe sang duy nhất dính lệnh triệu hồi vì lỗi dây an toàn trong thời gian gần đây. Vào đầu tháng 3, mẫu xe điện Porsche Taycan cũng đã bị triệu hồi vì lỗi dây an toàn hàng ghế sau. Theo NHTSA, dây đai khóa trung tâm có thể cản trở việc tiếp cận các neo ghế phía dưới của ghế trẻ em.