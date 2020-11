Gần 1.500 người dự lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh Fansipan

Chiều 21/11, đại lễ dâng hương cầu quốc thái dân an sẽ diễn ra tại quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan, với sự tham dự của gần 1.500 tăng ni, Phật tử và đại biểu.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Hội thảo khoa học quốc gia 2020” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào Cai, với chủ đề “Phật giáo với hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế”, đồng thời kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lễ dâng hương cầu quốc thái dân an sẽ diễn ra tại quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan vào chiều 21/11.

Sự kiện diễn ra lúc 14h30 ngày 21/11 tại quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan thuộc khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Đại lễ có sự tham dự của các chư tăng, giáo phẩm và các hoà thượng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng gần 1.500 tăng ni, Phật tử, đại biểu từ cả nước. Du khách tham quan chiêm bái Sun World Fansipan Legend dịp này cũng có cơ hội tham dự đại lễ, cùng nguyện cầu bình an, may mắn.

Đại lễ sẽ diễn ra với các nghi thức Phật giáo truyền thống gồm lễ rước cờ từ khu vực Đại tượng Phật A Di Đà, qua con đường La Hán và kết thúc bằng lễ dâng hương cầu quốc thái dân an tại Kim Sơn Bảo Thắng Tự.

Các công trình kiến trúc tâm linh trên khu vực đỉnh Fansipan được trang hoàng với 1.999 lá cờ hội ngũ sắc.

Đồng hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức sự kiện này, khu du lịch Sun World Fansipan Legend cho biết đơn vị đang khẩn trương hoàn tất việc trang trí đại lễ với nhiều hạng mục cảnh quan quy mô.

Theo đó, toàn bộ công trình kiến trúc tâm linh trên khu vực đỉnh Fansipan được trang hoàng với 1.999 lá cờ hội ngũ sắc. Tại khu vực Sân Mây, du khách và Phật tử được chiêm ngưỡng đại cảnh “Vạn hoa dâng Phật” được tạo hình bằng hoa tươi lớn nhất Việt Nam, có diện tích 99 m2.

Cùng với đó, nhiều tiểu cảnh từ hoa cũng được trang hoàng tại khu vực tiến hành đại lễ - Kim Sơn Bảo Thắng Tự - tạo nên không gian quy mô, thành kính, để các tăng ni, Phật tử và du khách cảm nhận sự thiêng liêng, nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an.

Du khách đến khu du lịch Sun World Fansipan Legend dịp diễn ra đại lễ không chỉ được tham gia một trong những sự kiện Phật giáo lớn nhất tại đỉnh thiêng, mà còn được các sư thầy viết sớ cầu an, tặng giấy đỏ may mắn và lá Phật hiển linh đem lại bình an.

Du khách được chiêm bái Đại tượng Phật A Di Đà ở độ cao 3.075 m.

Chia sẻ về việc đồng hành với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức sự kiện này, ông Nguyễn Xuân Chiến, Giám đốc khu du lịch Sun World Fansipan Legend, cho biết: “Được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn là địa điểm tổ chức đại lễ dâng hương nguyện cầu quốc thái dân an là vinh dự lớn cho khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Đây cũng là sự kiện quy mô nhất mà chúng tôi được đồng hành tổ chức”.

Ngự toạ tại đỉnh núi cao nhất Đông Dương, quần thể kiến trúc văn hóa tâm linh Fansipan là nơi hàng triệu du khách và Phật tử tìm về chiêm bái cầu an mỗi năm. Nơi đây hội tụ 12 công trình kiến trúc mang đặc trưng của những ngôi chùa Việt thế kỷ 15-16, bám vào thế núi, ẩn hiện trong mây ngàn, tựa những sơn tự tồn tại ở nơi núi thiêng khắc nghiệt này cả trăm năm trước.

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 9 m tại Sun World Fansipan Legend.

Đến đây, mọi người không chỉ được chiêm bái, đảnh lễ trước những công trình tâm linh kỳ vĩ như Đại tượng Phật A Di Đà ở độ cao 3.075 m, bên trong lưu giữ xá lợi Phật linh thiêng, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 9 m; mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú như biển mây bồng bềnh tựa chốn bồng lai, hiện tượng phát quang kỳ ảo. Nhiều Phật tử nhận định ít chốn tâm linh nào trên đất Việt sở hữu vẻ đẹp huyền diệu như thế.

Đây cũng nơi diễn ra các hoạt động Phật sự, lễ hội tâm linh lớn trải dài trong năm như hội xuân “Mở cổng trời”, lễ Phật đản, lễ vu lan báo hiếu, các ngày vía Thần Tài, vía Quan Âm... ; các lễ hội, sự kiện văn hoá mang đậm sắc màu bản địa như lễ hội “Hoa đỗ quyên”, chương trình nghệ thuật “Vũ điệu trên mây”…

Đại lễ cầu quốc thái dân an lần này là một trong những sự kiện Phật giáo lớn nhất tại đỉnh thiêng.

Sự hòa quyện của kiến trúc tâm linh với vẻ đẹp thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ và các lễ hội văn hoá giàu bản sắc kiến tạo nên điểm đến du lịch văn hoá độc đáo và ấn tượng. Điều này giúp Sun World Fansipan Legend nhận nhiều giải thưởng du lịch lớn như “Điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam” (2019-2020), “Điểm du lịch văn hoá hàng đầu thế giới 2019” do World Travel Awards trao tặng.