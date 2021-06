Gần 1.000 người liên quan chùm bệnh ở quán Cô Chủ Nhỏ

Liên quan đến ca mắc Covid-19 là chủ quán trà sữa Cô Chủ Nhỏ ở tỉnh Bình Dương, ngành y tế xác định có 220 trường hợp F1 và 700 người là F2.

Đến trưa 16/6, Bình Dương chưa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19, ngoài 12 bệnh nhân mới tại phường Tân Phước Khánh và Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên. 12 người này là F1 của chủ quán trà sữa Cô Chủ Nhỏ trên đường Đồng Cây Viết, TP Thủ Dầu Một, sinh sống tại khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

Liên quan đến chùm ca bệnh trên, Sở Y tế Bình Dương đã xác định có 220 F1 và 700 F2. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu gộp sàng lọc 285 người dân tại Chợ Tân Phước Khánh, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Lực lượng y tế tỉnh Bình Dương phun khử khuẩn địa điểm liên quan đến các ca mắc Covid-19. Ảnh: Thanh Kiều.

Từ ngày 27/4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 25 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng gồm 3 trường hợp tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An; 5 trường hợp tại Công ty Phúc Đạt, TP Dĩ An; 3 trường hợp tại chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An và 14 trường hợp tại phường Tân Phước Khánh và Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên.

Hiện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cách ly điều trị 25 bệnh nhân Covid-19. Các bệnh nhân có sức khỏe ổn định.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương đang cách ly y tế tập trung đối với 1.720 người; cách ly tại nhà, nơi cư trú đối với 2.399 trường hợp.

Thời gian tới, ngành y tế tỉnh Bình Dương giám sát chặt chẽ các ca bệnh và trường hợp nguy cơ; tăng cường năng lực lấy mẫu, xét nghiệm khẳng định và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng đợt 3; mở rộng các khu cách ly tập trung; thành lập bệnh viện dã chiến mới.

Đồng thời, lực lượng chức năng triển khai các trạm, chốt kiểm soát dịch tại các tuyến đường, cửa ngõ ra vào tỉnh Bình Dương; tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, thông điệp 5K của Bộ Y tế.