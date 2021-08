Gần 100 cảnh sát vây bắt hung thủ giết người

Xác định nghi phạm truy sát 3 người ở Bắc Giang trốn trên núi Phượng Hoàng, gần 100 cảnh sát được huy động đến vây ráp.

Tối 11/8, xác nhận với Zing, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Phú (53 tuổi, ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) về tội Giết người.

Cảnh sát cáo buộc ông Phú đã giết ông Nguyễn Viết Chung (74 tuổi) và khiến bà Phan Thị Sậu (70 tuổi, vợ ông Trung), anh Nguyễn Viết Sơn (39 tuổi, con trai ông Chung) bị thương.

Bị can Nguyễn Hữu Phú. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan công an, trong sinh hoạt hàng ngày, ông Phú nảy sinh mâu thuẫn với gia đình ông Chung nên nung nấu ý định trả thù.

Khoảng 1h ngày 9/8, ông Phú mang 3 con dao, trèo qua tường rào vào nhà hàng xóm. Thấy cửa không khóa, bị can đứng ở phòng khách chửi bới.

Ông Chung lại gần thì bị ông Phú dùng dao phay chém liên tiếp vào đầu và cổ. Lao vào can ngăn, vợ ông Chung cũng bị hung thủ đâm nhiều nhát.

Sau đó, ông Phú cầm dao đuổi chém anh Sơn.

Lực lượng chức năng truy bắt Phú. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Cuộc truy sát chỉ dừng lại khi anh Sơn và người thân tước được hung khí của ông Phú. Sau đó, bị can bỏ trốn khỏi hiện trường. Lúc này, ông Chung tử vong tại chỗ, còn bà Sậu và anh Sơn phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, truy bắt bị can.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ đã rà soát, khoanh vùng, lần theo các mối quan hệ của hung thủ.

Đến 22h ngày 10/8, các cơ quan chức năng bắt được bị can Nguyễn Hữu Phú khi ông ta trốn ở dãy núi Phượng Hoàng ở huyện Yên Dũng, cách hiện trường khoảng 3 km.