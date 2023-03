Gần 100 cảnh sát chữa cháy ở nhà máy sản xuất bánh gạo One One

Trong thời gian ngắn, đám cháy đã bùng phát dữ dội cả khu vực kho chứa bao bì, hàng hóa của nhà máy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Trần Minh.

Đến 9h sáng 21/3, lực lượng cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khống chế được đám cháy ở nhà máy bánh kẹo Công ty cổ phần One One miền Trung (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc).

Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, công nhân phát hiện ngọn lửa bùng phát từ kho nguyên liệu bánh kẹo của nhà máy. Một lúc sau, đám cháy lan rộng, bùng phát dữ dội cả khu vực. Đây là nhà kho chứa các nguyên vật liệu, bao bì dễ cháy có diện tích khoảng 1.200 m2.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chữa cháy tại cơ sở huy động 11 xe chữa cháy, nhiều xe nghiệp vụ cùng 85 cán bộ đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Lực lượng chức năng tham gia dập lửa. Ảnh: Trần Minh.

Sau 2 giờ, đám cháy ở kho nguyên liệu cơ bản được khống chế. Khu vực nhà kho bị thiệt hại khoảng 400 m2 cùng nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng triển khai phun nước làm mát ngăn nguy cơ tiếp tục cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang phối hợp với công ty One One thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Địa điểm xảy ra vụ hỏa hoạn ở xã Lộc Tiến. Ảnh: Google Maps.