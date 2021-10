Gamuda Land Việt Nam tiếp tục vào top nơi làm việc tốt nhất châu Á

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Gamuda Land Việt Nam được trao giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do tạp chí nhân sự uy tín HR Asia bình chọn.

Ngày 8/10, ban tổ chức giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021” (Best companies to work for in Asia 2021) đã công bố danh sách doanh nghiệp được vinh danh. Đây là kết quả có được sau quá trình bình chọn gắt gao bởi các chuyên gia nhân sự quốc tế, cùng chương trình khảo sát diện rộng trên 30.000 nhân sự từ 581 doanh nghiệp tại Việt Nam.

Vượt qua nhiều ứng viên, Gamuda Land Việt Nam đã lần thứ 2 liên tiếp được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất ở Việt Nam và khu vực. Đây là thành quả từ nỗ lực tạo ra các giá trị thiết thực cho cộng đồng nhân viên và xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn minh, môi trường làm việc năng động.

Ông Angus Liew - Tổng giám đốc Gamuda Land (HCMC) - cho biết với quan niệm con người là tài sản quý giá nhất, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp này tập trung vào đào tạo, định hướng phát triển sự nghiệp, quy hoạch nhân sự kế thừa, phúc lợi... Chiến lược này nhằm tạo điều kiện cho nhân viên phát huy hết khả năng, tiết kiệm chi phí thay đổi nhân sự và đạt được mục tiêu kinh doanh.

“Khi là thành viên của Gamuda Land, bạn sẽ cảm nhận được tinh thần làm việc của một tập thể gắn kết, với sứ mệnh nâng cao chất lượng sống cho người dân”, ông Angus Liew cho biết.

Với tôn chỉ "Con người là nền tảng cho sự phát triển bền vững", Gamuda Land luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, môi trường làm việc năng động. Đó là nơi nhân viên được thỏa sức sáng tạo, thể hiện tài năng, giá trị bản thân. Công ty cũng tiếp tục nuôi dưỡng nguồn nhân lực tiềm năng thông qua các khóa học đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên sâu, kèm theo chế độ đãi ngộ tốt nhất dành cho nhân viên.

Gamuda Land là một trong những doanh nghiệp có chế độ lương thưởng, phúc lợi tốt trên thị trường lao động Việt Nam hiện nay.

Thực tế ghi nhận, Gamuda Land là một trong những doanh nghiệp có mức lương thưởng cao so với mặt bằng chung của thị trường lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, ngoài chế độ bảo hiểm theo luật định, nhân sự của công ty còn nhận được nhiều ưu ái như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiệm tai nạn 24/7 tiêu chuẩn quốc tế, quà tặng các dịp lễ Tết, chính sách ưu đãi mua nhà đặc biệt, du lịch nước ngoài… Nhiều chính sách đãi ngộ và phúc lợi hấp dẫn được thiết lập nhằm mang lại cho nhân viên điều kiện sống tối ưu.

Xuyên suốt hơn một thập kỷ phát triển tại Việt Nam, doanh nghiệp này đã xây dựng hai khu đô thị mang tầm vóc quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM. Nhà kiến tạo đô thị đến từ Malaysia được ghi nhận là một trong 5 nhà phát triển bất động sản nước ngoài hàng đầu thị trường Việt Nam. Gamuda Land cũng là “gương mặt thân quen” với các giải thưởng bất động sản uy tín trong nước và quốc tế như FIABCI World Prix d’Excellence Award, Asia Property Award, Vietnam Property Award…

Song song, Gamuda Land còn là tên tuổi nổi bật trong hoạt động cộng đồng, trong đó có hoạt động nhân ái mang đậm dấu ấn là “Chạy vì trái tim” phối hợp cùng Quỹ Nhịp tim Việt Nam. Đây là chương trình chạy bộ từ thiện thường niên để gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Qua 8 năm tổ chức, tổng số tiền gây quỹ đã vượt mức 35 tỷ đồng .

Gần đây nhất, nhà phát triển bất động sản này đã triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ người lao động nghèo. Doanh nghiệp cũng chung tay với chính quyền TP.HCM trong đợt bùng phát Covid-19 lần 4.

Nhà kiến tạo đô thị đến từ Malaysia nổi bật trong hoạt động từ thiện vì cộng đồng.