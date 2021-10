Gameloft vào top 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Vừa qua, Gameloft Việt Nam đã được tạp chí uy tín HR Asia bầu chọn vào top nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021.

"Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia) là một giải thưởng thường niên, nhằm vinh danh những công ty có môi trường làm việc tốt nhất trong khu vực. Năm nay, nhờ nỗ lực của toàn thể ban giám đốc và nhân viên, Gameloft Việt Nam đã được xướng tên ở giải thưởng danh giá này.

Tại vòng hồ sơ đầu tiên với hơn 500 công ty cùng tham gia khảo sát về mức độ uy tín, Gameloft với lợi thế thương hiệu đã nhanh chóng tiến thẳng vào vòng hai. Sau đó, công ty được khảo sát nội bộ nhằm đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model - T.E.A.M). Tiếp theo, các cấp lãnh đạo cũng được phỏng vấn trực tiếp.

Tạp chí HR Asia cùng bộ phận nghiên cứu sẽ đánh giá dữ liệu thu thập được và đi đến kết quả cuối cùng. Với nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc, Gameloft đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên để ghi tên vào danh sách “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm nay.

Nỗ lực của Gameloft đã được ghi nhận bằng giải thưởng từ HR Asia.

Với trọng tâm là phát triển con người, Gameloft Việt Nam đề ra nhiều kế hoạch và phương hướng hoạt động hiệu quả. Bên cạnh thực hiện các hoạt động gắn kết nội bộ, công ty còn tạo ra môi trường vừa làm việc văn minh, cung cấp những khóa học và đào tạo bài bản. Nhờ đó, mỗi nhân viên đều có thể tự nâng cấp bản thân và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc Nhân sự Gameloft Đông Nam Á - cho biết công ty luôn tạo cơ hội để nhân viên được nghĩ và làm điều mới mẻ. Mỗi nhân viên đều không ngừng học hỏi, thích nghi và phát triển để mang đến những sản phẩm, trò chơi chất lượng cho người dùng toàn cầu.

"Đam mê, kỹ năng, sự đổi mới là tiêu chí chúng tôi theo đuổi để mang lại những khoảnh khắc hạnh phúc cho nhân viên. Nhờ đó, họ sẽ mang đến khoảnh khắc tương tự cho khách hàng, người dùng” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Phát triển con người luôn là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược của Gameloft.

Là một trong những công ty game dẫn đầu thị trường, Gameloft luôn nỗ lực mang lại những điều tốt nhất cả cho sản phẩm và người tạo ra sản phẩm.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty vẫn đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên, với những chính sách hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời. Song song duy trì lương thưởng, công ty triển khai cung cấp chi phí làm việc tại nhà, tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe trực tuyến, đặc biệt luôn đồng hành cùng những nhân viên F0.

Hơn tất cả, Gameloft luôn cố gắng tạo ra môi trường làm việc lý tưởng và biến công ty trở thành ngôi nhà thứ hai cho toàn thể nhân viên, để xứng đáng với danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất hâu Á”.