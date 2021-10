Game thủ Việt mang Hội An, TP.HCM vào Minecraft

Nhóm bạn trẻ Việt Nam đam mê trò chơi sáng tạo Minecraft đã tạo ra nhiều công trình ấn tượng như Hội An (Quảng Nam), tháp Bitexco, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM)...

Gần đây, Pomchuboi Studio, một nhóm game thủ Minecraft gồm 3 thành viên Việt Nam đã nhận được nhiều chú ý. Cùng nhau, họ tái hiện những địa điểm thân thuộc với du khách trong thế giới ảo. Độ tỉ mỉ, sáng tạo và chân thực trong từng tác phẩm của họ góp phần đưa Việt Nam lên "bản đồ Minecraft" thế giới.

2 ngày xây Hội An

Để xây dựng công trình ngoài đời, việc tính toán, hoàn thiện các công đoạn có thể tốn nhiều năm. Trong game, nhóm này chỉ mất khoảng vài ngày để làm ra một công trình. Tuy nhiên, thời gian ngắn không đồng nghĩa công việc họ làm đơn giản.

Nếu đã chơi hoặc tìm hiểu qua về Minecraft, nhiều người sẽ biết đây là tựa game đòi hỏi độ sáng tạo, tỉ mỉ rất cao. Các game thủ của nhóm cũng phải làm khá nhiều công đoạn trước khi đưa ra sản phẩm cuối cùng.

Builder chính của nhóm chỉ mới 20 tuổi.

Trả lời Zing, Mai Duy Tân, builder chính (người xây chính) của nhóm cho biết: "Về dự án Hội An, chúng tôi đã có ý tưởng từ khi đang làm dự án Mini Sài Gòn. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10, nhóm mới có thời gian thực hiện".

Để bắt đầu việc xây dựng trong Minecraft, nhóm đã chia nhau tìm tư liệu về ảnh, video về những góc ấn tượng nhất của Hội An trên Internet. Sau đó, họ chia sẻ ý tưởng với nhau và hình dung công trình mình muốn tái hiện trong đầu. Khi đã thống nhất ý tưởng, nhóm game thủ bắt đầu thực hiện việc xây trong game luôn chứ không vẽ nháp.

Các kinh nghiệm, kỹ thuật, mẹo hay được họ liên tục cập nhật suốt nhiều năm chơi. Vậy nên, việc tái tạo cái hồn cổ kính của Hội An trong Minecraft không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Đại diện nhóm game chia sẻ Minecraft không có những khối hoa hay cỏ màu tím. Do đó, để tái hiện những khóm hoa giấy của Hội An, họ phải tìm đến những sự thay thế khác.

"Nếu không tính thời gian tìm tư liệu, nhóm chỉ mất 2 ngày để hoàn thiện công trình Hội An. Ngày đầu tiên, chúng tôi làm bệ, dựng khung thô cho nhà. Sang ngày hai, chúng tôi bắt đầu thêm các chi tiết như đèn, điện, cây cối, những vết sờn trên tường.

Lên hình trông thỏa mãn con mắt thật nhưng suy cho cùng, chúng tôi chỉ mới làm được một góc phố. Nếu có đủ thời gian và nhân lực, tôi thực sự muốn tái hiện toàn bộ khu phố cổ thật hoành tráng", Duy Tân nói.

Hội An được nhóm game thủ Việt tái hiện.

Lời nói của builder chính thể hiện tham vọng lớn của nhóm. Thực tế, các builder Minecraft trên thế giới đã làm ra nhiều công trình đồ sộ, ấn tượng như 7 Kỳ quan Thế giới. Những góc nhỏ của Hội An hay TP.HCM của Pomchuboi Studio mới chỉ xem như bước đầu để đưa hình ảnh Việt Nam lan tỏa trên bản đồ Minecraft quốc tế.

"Chúng tôi tự hào khi có thể tái hiện các danh thắng, công trình lịch sử ở Việt Nam và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Trong tương lai gần, tôi mong nỗ lực của cả nhóm sẽ giúp hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế thêm nổi tiếng hơn qua tựa game Minecraft", Duy Tân chia sẻ.

Các "kiến trúc sư" gen Z

Pomchuboi Studio có 3 thành viên trẻ tuổi gồm Lương Sinh Quân (builder phụ), Phạm Việt Hoàng (quay phim) và builder chính 20 tuổi Mai Duy Tân. Theo trưởng nhóm, mỗi thành viên đều có tiếng nói trong quá trình xây dựng. Khi quyết định xây dựng, họ đều họp và lên ý tưởng cùng nhau.

Tinh thần đồng đội là thứ quan trọng mà Duy Tân nhận ra sau 5 năm "bén duyên" với tựa game đình đám này. Chia sẻ với Zing, Duy Tân nói ban đầu mình theo định hướng builder solo (tự làm hết mọi thứ).

Nhóm "kỹ sư" tham vọng tái hiện nhiều hình ảnh Việt Nam hơn.

Tuy nhiên, lâu dần, anh nhận ra mình có nhiều điểm hạn chế nên nghĩ tới việc thành lập nhóm. Qua đó, các thành viên có thể hỗ trợ, học tập nhau để phát triển bản thân và chạm đến những thành tựu to lớn hơn.

"Nhóm tôi không nhiều người nên hầu hết công việc đều làm chung. Khi bắt đầu một dự án, tôi và Sinh Quân sẽ lên ý tưởng xây dựng, tìm tài liệu và cùng nhau hoàn thiện. Việc ghi hình, biên tập lại quá trình được Phạm Hoàng đảm nhiệm. Sau đó, chúng tôi chia nhau quảng bá tác phẩm trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện tại, cả nhóm cũng bắt đầu năm học mới nên thời gian cũng eo hẹp. Tuy nhiên, mục tiêu đề ra là mỗi tuần sẽ hoàn thành một công trình. Từ giờ đến cuối tháng, chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành đủ bộ các tòa nhà chọc trời ở Việt Nam", đại diện nhóm tiết lộ.

Pomchuboi Studio đến với nhau nhờ Minecraft. Với họ, đây là tựa game tuyệt vời để phát triển khả năng tư duy. Bằng chứng là Minecraft đã được đưa vào dạy học ở một số nền giáo dục. Tựa game này cũng phát hành phiên bản giáo dục cho các nước châu Á - Thái Bình Dương.

Sự sáng tạo là vô hạn trong game Minecraft.

Các thành viên trong nhóm ngoài việc trao đổi, thảo luận với nhau cũng thường xuyên hoạt động trên các diễn đàn nước ngoài như Planet Minecraft, Reddit... để học hỏi giới builder quốc tế. Các công trình của game thủ nước ngoài và kinh nghiệm họ chia sẻ đã giúp 3 chàng trai gen Z có thêm nhiều kiến thức quý giá.

Chia sẻ với Zing, Duy Tân cho biết ngoài Hội An, nhóm "kỹ sư ảo" này cũng có những tham vọng lớn hơn.

"Hội An là dự án tạo tiếng vang nhất của nhóm. Chúng tôi cũng còn một dự án tâm huyết khác là Mini Sài Gòn với tham vọng tái hiện trọn vẹn TP.HCM trong game. Hiện tại, bản đồ mới hoàn thiện được 40%. Tuy nhiên, số lượng thành viên vẫn khá ít và phải cân đối thời gian học tập nên tiến độ bị trì hoãn vài tháng nay. Tôi mong nhóm sẽ có thêm thành viên trong tương lai để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện", anh nói.