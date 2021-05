Game thủ thế giới ngóng chờ ngày ra mắt Diablo II: Resurrected

Theo PC Gamesn, câu hỏi khi nào Diablo II: Resurrected chính thức được giới thiệu đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng game thủ thế giới.

Phiên bản mới với nhiều cải tiến về giao diện, đồ họa chuyển từ 2D sang 3D hứa hẹn đem lại những trải nghiệm thú vị cho người chơi. Ngoài ra, game thủ cũng có thể chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ.

Theo thông tin từ nhà phát hành Blizzard, Diablo II: Resurrected sẽ ra mắt trong năm nay, nhưng ngày giờ chính thức vẫn là bí ẩn. Trong cuộc phỏng vấn hôm 28/4, hai nhà thiết kế Rob Gallerani và Chris Amaral từ Blizzard cho hay trước mắt họ hy vọng số lượng người tham gia phiên bản thử nghiệm sẽ tăng dần.

Lần thử nghiệm thứ nhất giới thiệu hai màn đầu của game đã kết thúc vào đầu tháng 3/2021. Trong đợt này, người chơi được trải nghiệm qua ba lớp nhân vật Amazon, Barbarian và Sorceress. Tuy nhiên, một số người chơi cho hay họ phát hiện các lớp bị khóa có thể truy cập và những lỗi khi vật phẩm bị đánh cắp.

Diablo II: Resurrected cải tiến về mặt hình ảnh, hiệu ứng đồ họa cũng được nâng cấp. Ảnh: Gamers Grade.

Diablo II dựa trên phiên bản mở rộng của Lord of Destruction. Do đó, nếu đã quen thuộc với phiên bản cũ, bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn để làm quen với những vật phẩm mới như Rune, bùa chú. Tuy nhiên, sẽ không có khác biệt nào về lối chơi giữa Lord of Destruction và Diablo II, mọi cải tiến chỉ đến từ giao diện và một số chức năng mới.

Theo Rob Gallerani, bản đồ của Diablo II: Resurrected nằm ở góc bên phải trên cùng màn hình. Bạn có thể di chuyển chúng xung quanh và thay đổi độ mờ. Ngoài ra, game thủ cũng có thể so sánh các vật phẩm trong kho và cửa hàng với món đồ đang trang bị. Bạn cũng có thể chia sẻ vật phẩm với những nhân vật khác, không gian lưu trữ được mở rộng so với bản gốc.

Hiện tại, Blizzard đã cho ra mắt bộ điều khiển tương thích với máy Xbox. Người chơi có thể chuyển đổi giữa bộ điều khiển này và chuột, bàn phím bất cứ lúc nào.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2000, Diablo II nhanh chóng trở thành một trong những tựa game được yêu thích nhất lịch sử dòng game nhập vai nói riêng, ngành công nghiệp game thế giới nói chung. Là sự kết hợp hoàn hảo giữa nội dung cốt truyện và gameplay, trò chơi để lại ấn tượng với những ai từng trải nghiệm. Sau gần 21 năm, phiên bản mới được nhà sản xuất giới thiệu với hy vọng có thể chiếm trọn trái tim người hâm mộ một lần nữa.