Game GTA mới phát hành đã bị người chơi ví với rác

Ngày 11/11, Rockstar Games đã phát hành GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, phiên bản cải tiến của bộ 3 game GTA được yêu thích gồm GTA III, Vice City và San Andreas. Sau một thời gian phát hành, cả 3 tựa game nhận nhiều chỉ trích từ người chơi do nâng cấp đồ họa sơ sài và nhiều lỗi. “Thật khó tin khi họ biến 3 tựa game kinh điển thành đống rác. Rockstar và Take2 sẽ không tôn trọng game thủ khi tiền vẫn chảy vào túi họ”, một người dùng bình luận trên Metacritic. Ảnh: Rockstar Games.