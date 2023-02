Game thủ khuấy đảo Ligue 1 bị phạt vì không có bằng HLV

Will Still, người đưa Reims từ vị trí 17 lên thẳng top 10 Ligue 1, đến với nghề HLV thông qua trò chơi quản lý bóng đá nổi tiếng mang tên Football Manager.

Will Still, vị huấn luyện viên (HLV) 30 tuổi của Reims, đang viết nên câu chuyện cổ tích ở giải bóng đá hàng đầu nước Pháp (Ligue 1).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Still, đội bóng thuộc vùng Đông Bắc nước Pháp khiến người ta đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

Reims chấp nhận đóng phạt số tiền lên đến 27.000 USD cho mỗi trận trận Still được đăng ký là HLV trưởng vì không có bằng UEFA Pro. Ảnh: RMC.

Thậm chí Reims còn chấp nhận đóng phạt số tiền lên đến 27.000 USD cho mỗi trận trận Still được đăng ký là HLV trưởng. Lý do đơn giản vì HLV này không có bằng UEFA Pro và chỉ tiếp cận thế giới huấn luyện từ trò Football Manager.

"HLV online" bước ra ánh sáng

Trong nhiều thập kỷ qua, Ligue 1 luôn được coi là giải đấu không dành cho sự đổi mới trên băng ghế chỉ đạo. Giải đấu cao nhất nước Pháp có những rào cản lớn đối với các HLV trẻ như bắt buộc phải học nhiều bằng cấp và các khóa đào tạo.

Đây cũng không là nơi khuyến khích sự xuất hiện của những ý tưởng mới mang tính cách mạng ở châu Âu. Ngoại lệ hiếm hoi có lẽ chỉ là huyền thoại Zinedine Zidane.

Tuy nhiên, những trở ngại đó càng làm tô đậm thêm sự thú vị trong hành trình trở thành một trong những HLV trẻ tuổi nhất trong top 5 giải VĐQG châu Âu mùa này của Will Still.

HLV Still sinh ra tại Bỉ và đến với bóng đá qua những tựa game về môn thể thao vua. Theo AS, năm 2001, Still mua FIFA Manager Premier League - một tựa game quản lý bóng đá giống với Football Manager - và tìm thấy niềm đam mê với công việc huấn luyện.

Thậm chí, khi thấy Still quá say mê với việc huấn luyện trong thế giới ảo, cha mẹ của anh còn phải tìm cách cấm cản vì sợ con trai sẽ nghiện game.

Đam mê của Still đối với những chiến thuật của thế giới bóng đá cùng sự xuất hiện của những game quản lý bóng đá như Championship Manager hay Football Manager đã khiến anh quyết định từ bỏ việc trở thành một cầu thủ ở tuổi 17 để thử sức với công việc huấn luyện.

"Trong game, chúng tôi được chọn và xây dựng một đội bóng, tổ chức các buổi tập và đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng. Dù mọi thứ chỉ là ảo nhưng với tôi thì không có gì tuyệt vời hơn thế", HLV của Reims kể lại về những năm tháng cùng anh trai Edward Still chơi game quản lý bóng đá.

Sau khi quyết định trở thành HLV, Still đăng ký học quản lý bóng đá ở trường Cao đẳng Myerscough tại thành phố Preston, Anh. Công việc thực tập của Still tại trường là làm trợ lý HLV cho tuyển U14 của Preston North End - đội bóng đang chơi ở hạng nhất Anh.

Still là một "HLV online" có hạng của trò Football Manager. Ảnh: Clayts.

Sau khi tốt nghiệp, Still trở về Bỉ. Do không có nhiều kinh nghiệm từ bóng đá chuyên nghiệp, các CLB liên tục từ chối vị HLV trẻ. Sau cùng, Still phải tìm đến CLB từng ăn tập hồi trẻ là Sint-Truidense và được đội bóng này chấp nhận.

Với sự giúp sức từ game Football Manager, Still nhanh chóng trở thành một chuyên gia phân tích video hàng đầu và leo lên đến vị trí trợ lý HLV. Công lao của Still là không nhỏ khi Sint-Truidense sau đó đã giành quyền lên chơi ở giải vô địch Bỉ.

Rời nước Bỉ với hành trang là HLV trẻ nhất lịch sử bóng đá Bỉ, từng giúp CLB Lierse chơi ở giải hạng Nhì giành 21 trong 27 điểm tối đa, Still được HLV Oscar Garcia của Reims mời về làm trợ lý.

Tháng 10/2022, bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp của vị trợ lý 30 tuổi đã đến khi HLV Oscar Garcia bị sa thải. Ban lãnh đạo Reims gặp khó trong việc tìm HLV mới và họ quyết định đặt niềm tin vào Still.

"HLV online" tiếp quản đội bóng thuộc vùng Đông Bắc nước Pháp trong bối cảnh khủng hoảng toàn diện với chuỗi trận bết bát.

Từ vị trí trợ lý, chỉ trong 2 năm, Will Still đã trở thành HLV của Reims và đưa đội bóng này trở thành hiện tượng ở Ligue 1. Ảnh: Stade de Reims.

Tuy nhiên, khó có thể ngờ rằng Reims đã hồi sinh mạnh mẽ khi bất bại 14 trận dưới bàn tay của người hơn một thập niên trước còn vùi mình vào trò chơi quản lý bóng đá Football Manager.

Đội bóng với ngân sách khiêm tốn của Ligue 1 cũng chỉ mới thua một trận tại giải VĐQG kể từ tháng 10 năm ngoái. Họ nằm trong số ít những đội bất bại khi đối đầu PSG trong cả hai lượt trận Ligue 1 2022/23.

Bệ phóng Football Manager

Thực tế đây không phải lần đầu mà trò Football Manager gây sốt với bóng đá châu Âu. Football Manager (FM) là series game quản lý bóng đá nổi tiếng được phát triển bởi Sports Interactive và SEGA phát hành.

Kho dữ liệu về các cầu thủ bóng đá của FM từng được nhiều chuyên gia và những người làm công tác quản lý bóng đá đánh giá rất cao.

Nhiều tuyển trạch viên của các CLB hàng đầu châu Âu cũng tham khảo bộ chỉ số và đánh giá các cầu thủ từ FM để phát hiện ra những tài năng trẻ sáng giá.

Lịch sử phát hành của tựa game Football Manager. Ảnh: Coaches' Voice.

Lutz Pfannenstiel, tuyển trạch viên của Hoffenheim, cũng thừa nhận mù tịt về siêu sao Roberto Firmino trước khi nhìn vào chỉ số trên FM.

Ấn tượng trước những chỉ số toàn diện của Firmino, năm 2011, Pfannenstiel thuyết phục BLĐ Hoffenheim chi ra 3,5 triệu bảng Anh để đưa ngôi sao người Brazil về từ CLB Figueirense.

Trong bộ phim tài liệu All or Nothing độc quyền ghi lại mọi sinh hoạt và thi đấu của CLB Tottenham Hotspur về mùa giải 2019/20, người hâm mộ cũng nhanh chóng nhận ra chi tiết trong máy tính cá nhân của huấn luyện viên Jose Mourinho đã cài tựa game quản lý bóng đá Football Manager 2020.

Cụ thể, khi sử dụng máy chiếu để bàn luận về chiến thuật trước trận đấu đầu tiên trong mùa giải, người xem có thể dễ nhìn thấy ở góc dưới màn hình chiếc MacBook của "Người đặc biệt" là biểu tượng của tựa game này.

Người xem có thể dễ nhìn thấy ở góc dưới màn hình chiếc MacBook của "Người đặc biệt" là biểu tượng của tựa game Football Manager 2020. Ảnh: @nocontextfm1.

Thậm chí chiến lược gia người Bồ Đào Nha không phải cái tên duy nhất từng tham khảo và trải nghiệm Football Manager. Trước Mourinho, huấn luyện viên Ole Solskjaer của MU cũng từng chia sẻ bản thân học hỏi nhiều kiến thức huấn luyện từ Football Manager.

“Khi còn là cầu thủ, tôi thường chơi Football Manager để giải trí. Đó là một tựa game tuyệt vời và tôi đã học được rất nhiều điều về bóng đá. Tựa game đã giúp tôi hiểu biết khá nhiều về các cầu thủ và đặc biệt là những tài năng trẻ. Đội ngũ phát triển đã thu thập được những dữ liệu đáng kinh ngạc từ bóng đá ngoài đời với độ chính xác rất cao”, Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ trên Dagbladet.