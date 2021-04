Game show Việt về LGBT+ thoái trào sau 3 năm bùng nổ

Năm 2018, các show cho cộng đồng LGBT+ bùng nổ trên truyền hình và mạng xã hội. Sau 3 năm, đa phần các show đều đã dừng phát sóng.

Năm 2018, trước sự thay đổi của xu thế nhận thức trong khán giả, các chương trình truyền hình, game show bắt đầu cởi mở hơn và cho ra mắt nhiều content (ý tưởng, nội dung khai thác) về cộng đồng LGBT+ (cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới...).

Thời điểm đó, các show về LGBT+ bùng nổ về số lượng và trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Nhưng sau ba năm, các show trên không còn nhiều, gần như đã ngừng phát sóng và rơi vào thời kỳ thoái trào.

Từ thời kỳ show về LGBT+ "làm mưa làm gió" thị trường...

Trong năm 2018, có khá nhiều show dành riêng hoặc có thời lượng dành cho cộng đồng LGBT+ xuất hiện. Tính trên truyền hình và các kênh mạng, có thể kể tới một vài chương trình như Come out - Bước ra ánh sáng, Just Love, Người ấy là ai, Love Wins, Nghe cầu vồng nói - LGBT Việt…

Just love là talk show dành cho cộng đồng LGBT+ ra đời vào năm 2018.

Come out - Bước ra ánh sáng là chương trình chiếu mạng, được lên sóng từ ngày 24/9/2018, với lịch phát sóng 1 số/tuần. Tới nay, đây vẫn là show dành riêng cho LGBT+ được quan tâm nhất, thu hút nhiều người theo dõi bậc nhất, dù chỉ chiếu trên mạng xã hội. Come out - Bước ra ánh sáng được ưa chuộng, tạo thiện cảm với khán giả vì truyền tải những câu chuyện về quá trình bộc lộ bản thân của người đồng tính để gia đình, người thân chấp nhận.

Khách mời đến với chương trình có thể chia sẻ những khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp trong tình yêu, góp phần phá vỡ định kiến của đại chúng về tình yêu của cộng đồng LGBT+. Đây cũng là lý do khiến nhiều khách mời mạnh dạn xuất hiện trong chương trình, lần đầu tiết lộ những chuyện xoay quanh xu hướng tính dục của bản thân.

Just love cũng được thực hiện dưới dạng talk show, với sự xuất hiện của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang cùng nhiều khách mời ủng hộ cộng đồng LGBT+ khác. Tại Just love, các cá nhân thuộc cộng đồng LGBT có thể lên tiếng chia sẻ quan điểm, hoặc tranh luận với người thân, chuyên gia tâm lý hay những người chưa ủng hộ cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới.

Mỗi tập của Just love có chủ đề riêng, khách mời chia sẻ đa dạng từ sự ủng hộ, đến áp lực hay sự kỳ thị mà họ nhận được. Phía sau dàn cast, logo "Just love" 6 màu được treo cao, như nhấn mạnh và tôn vinh sự bình đẳng cộng đồng LGBT+ xứng đáng được hưởng.

Ngoài các show trên mạng, truyền hình cũng cởi mở hơn với các chương trình có sự xuất hiện của cộng đồng LGBT+, chẳng hạn như Lô tô show - Gánh hát ngàn hoa trên sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long. Rất nhiều người chuyển giới nữ, hoặc đang trong quá trình chuyển giới xuất hiện trong chương trình.

Thời điểm năm 2018, xuất hiện nhiều chương trình truyền hình có các cá nhận thuộc cộng đồng LGBT+ tham gia, như Anh chàng độc thân The Bachelor Việt Nam, Yêu là cưới, Bạn muốn hẹn hò…

Từng có ý kiến cho rằng việc các cặp đôi đồng tính xuất hiện trong game show vốn dành cho tình yêu dị tính như Yêu là cưới, Bạn muốn hẹn hò là phương pháp để tăng rating, bởi năm 2018 là thời điểm các chương trình có sự góp mặt của cộng đồng LGBT+ đều thu hút sự chú ý lớn của khán giả.

Cặp đôi Trúc Như - Minh Thư từng gây xôn xao khi quyết định hẹn hò sau show Anh chàng độc thân The Bachelor Việt Nam. Ảnh: Bá Ngọc.

... tới thoái trào, chỉ còn vài show thoi thóp?

Tuy nhiên, sau 3 năm, số lượng các show dành riêng, hoặc có phần riêng đề cập đến cộng đồng LGBT+ đã giảm hẳn về số lượng. Có ý kiến cho rằng các show dừng lại vì đã bước vào giai đoạn thoái trào, khán giả không còn thấy mới lạ, thích thú với các câu chuyện về tình yêu đồng tính nữa.

Lô tô show - Gánh hát ngàn hoa đã dừng chiếu từ năm 2019. Just love cũng không còn lên sóng, Hương Giang chỉ còn xuất hiện trong Người ấy là ai.

Nhóm làm phim Lukas Movie - đơn vị sản xuất Love Wins - cũng đã dừng sản xuất show, thay vào đó chuyển sang làm web drama. Nghe cầu vồng nói - LGBT Việt cũng không còn lên sóng. Các chương trình về cộng đồng LGBT+ lần lượt ngừng phát sóng chỉ sau 1-2 năm.

Come out - Bước ra ánh sáng là show hiếm hoi còn duy trì lên sóng sau giai đoạn bùng nổ show về cộng đồng LGBT+. Tuy nhiên, sau nhiều tranh cãi về việc chọn góc khai thác tiêu cực, "giật tít câu view", show không còn được quan tâm và ủng hộ nhiều như trước.

Tới nay, ngoài Come out - Bước ra ánh sáng, chỉ còn một số ít show về cộng đồng LGBT+ duy trì lên sóng.

Cũng xuất hiện từ năm 2018, Người ấy là ai từng là hiện tượng game show và khá ăn khách vì có format khác lạ, thoải mái giới thiệu, đề cập đến cộng đồng LGBT+. Các cá nhân đồng tính (đại đa số là nam) có thể come out, hoặc giới thiệu người yêu đồng giới ngay trên sóng truyền hình.

Nhưng Người ấy là ai cũng chỉ phát sóng theo mùa, sẽ có quãng thời gian nghỉ ngơi, không lên sóng. Chương trình cũng có nội dung tập trung vào hành trình tìm kiếm tình yêu dị tính cho nữ khách mời, chuyện chàng "màu tím" chỉ được xem như gia vị thêm cho show.

Người ấy là ai gây tranh cãi trái chiều khi đưa ra kiến thức sai lệch về cộng đồng LGBT+.

Bên cạnh đó, Người ấy là ai còn vướng phải tranh cãi khi đưa ra kiến thức sai lệch về cộng đồng LGBT+, đặc biệt khi người đưa ra những thông tin chưa đúng lại là Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang. Sau những tranh cãi trái chiều trên, tình cảm của khán giả thuộc cộng đồng LGBT+ dành cho Người ấy là ai cũng sụt giảm.

Chinh phục hoàn mỹ (The Tiffany’s Vietnam) vừa lên sóng dưới dạng chương trình truyền hình thực tế với sự xuất hiện của dàn mentor gồm Á hậu Kiều Loan, Á hậu Hoàng Thùy và siêu mẫu Minh Tú. Tuy nhiên, chương trình tập trung vào khía cạnh cuộc thi sắc đẹp, khai thác sức hút hình thể và nhan sắc hơn là câu chuyện cảm động phía sau nỗ lực lấy lại hình hài vốn có của cộng đồng chuyển giới nữ.

Real Life (Sống thật) và Vì yêu mà cưới là hai show có nội dung tương tự Come out - Bước ra ánh sáng. Cả ba show đều có chung nhà sản xuất và thường được đăng tải trên cùng một hoặc hai kênh YouTube. Về mặt nội dung và cách thể hiện, số lượng người dẫn chương trình, Real Life và Vì yêu mà cưới không có quá nhiều khác biệt với Come out, dẫn đến một số khán giả không phân biệt được đây là ba chương trình khác nhau nếu chỉ xem video cut nội dung.

Bar Stories của Dustin Phúc Nguyễn là chương trình khá ăn khách, và cũng có một vài số phát sóng chia sẻ về tình yêu, mối quan tâm và áp lực của cộng đồng LGBT+. Bản thân MC Dustin Phúc Nguyễn cũng đã thừa nhận tính hướng của bản thân, come out trong một show truyền hình khác. Nhưng không phải số nào của Bar Stories cũng đề cập đến LGBT+. Do đó, ít người nhắc đến Bar Stories khi đề cập đến các show dành cho cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới.