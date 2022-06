Game show hẹn hò phản cảm thách thức người xem

Eden, Descendants of Instinct tiếp tục tung ra video có nội dung nhạy cảm. Giới chuyên môn nhận định đài truyền hình Hàn Quốc cần nâng cao mức độ kiểm duyệt với chương trình.

Bất chấp tranh cãi, ê-kíp sản xuất Eden, Descendants of Instinct tung ra video mới với nội dung nhạy cảm không kém những sản phẩm phát hành trước đó.

Tờ Hankyung nhận định những chương trình hẹn hò hoặc phim dài tập với nội dung nhạy cảm, tình tiết giật gân đang là vấn đề nhức nhối của ngành giải trí Hàn Quốc. Đặc biệt, trong bối cảnh các đài truyền hình tìm mọi cách để khắc phục hậu quả, nâng cao thành tích người xem do dịch Covid-19 kéo dài.

Thách thức người xem

Tờ Isplus Joins đưa tin ngày 26/6, ê-kíp sản xuất Eden, Descendants of Instinct tiếp tục tuyên truyền cho chương trình bằng những hình ảnh không phù hợp. Ê-kíp mới đây đăng video về thí sinh Kim Joo Yeon và đặt tiêu đề: “Người phụ nữ sexy đầy quyến rũ của Eden”.

Đồng thời, đội ngũ sản xuất cho biết: "Nhân vật chính đầy sức hút, nhưng cô ấy nói không có sự lựa chọn. Cô ấy thể hiện sự quyến rũ nào trong tương lai".

Trong video, Kim Joo Yeon xuất hiện với bộ bikini táo bạo và chơi một trận đấu bóng khi ghép cặp với Yang Ho Seok. Họ nắm tay, ôm nhau, Kim Joo Yeon thậm chí bày tỏ sự phấn khích: “Cảm giác nắm tay Yang Ho Seok vẫn còn đó”.

Video mới tiếp tục gây tranh cãi của Eden, Descendants of Instinct.

Những khán giả theo dõi chương trình một lần nữa chỉ trích.

Họ bình luận: "Nam và nữ cần chơi bóng với bộ dạng gần như khỏa thân thế sao?", "Tôi không thể nhìn cảnh họ mặc bikini, đá bóng, chọi gà. Thật quá xấu hổ", "Không phải Yang Ho Seok từng bị kết án sao. Khi anh ta nói: ‘Tôi chưa bao giờ thua’, đầu của tôi như nổ tung".

Trải qua hai tập đầu phát sóng, Eden, Descendants of Instinct bị chỉ trích thậm tệ. Đây là chương trình hẹn hò đầu tiên của Hàn Quốc mà thí sinh xuất hiện với trang phục bikini. Khi chơi đấu bóng, các thí sinh nam và nữ có nhiều cảnh thân mật, thậm chí chạm vào vòng 3 của nhau.

Đỉnh điểm gây phẫn nộ là ê-kíp sản xuất yêu cầu thí sinh khác giới ngủ chung một phòng. Việc này khiến thí sinh Lee Sung Jae tức giận, đòi thu dọn hành lý để trở về nhà.

Vấn đề đáng lo ngại của truyền hình Hàn Quốc

Theo Hankyung, giữa sự cạnh tranh gay gắt của các công ty phát sóng để tăng tỷ suất người xem, chương trình giải trí hẹn hò đang dồn dập ra mắt. Đáng nói, nhiều lần người xem phải phẫn nộ trước hành vi lạm dụng yếu tố giật gân nhằm câu khách của các chương trình.

Eden, Descendants of Instinct xoay quanh 8 thí sinh nam và nữ sống chung trong một căn nhà. Hiện tại, qua hai tập, các thí sinh không tiết lộ nghề nghiệp, tiền bạc, tuổi tác hay bất kỳ điều kiện nào. Chương trình muốn họ tập trung vào cảm xúc để tìm được tình yêu đích thực.

Tờ Hankyung nhận định chủ đề của Eden, Descendants of Instinct không khác nhiều so với các chương trình giải trí hẹn hò điển hình khác. Tuy nhiên, ngay từ khi ra mắt, Eden, Descendants of Instinct đã là chủ đề nóng. Eden, Descendants of Instinct là phiên bản Hàn Quốc của To Hot to Handle.

Tuy nhiên, trong khi To Hot to Handle gắn nhãn 19+, tức giới hạn khán giả dưới 19 tuổi thì Eden, Descendants of Instinct chỉ gắn nhãn 15+. Truyền thông Hàn Quốc lo ngại khi ngay cả thanh thiếu niên cũng có thể xem một chương trình có quá nhiều chi tiết phản cảm như Eden, Descendants of Instinct.

Dàn thí sinh mặc trang phục gợi cảm ngay tập đầu tiên.

Theo Hankyung, sau khi chương trình phát sóng, trên mạng đã có nhiều ý kiến ​​nghi ngờ về vấn đề kiểm duyệt của chương trình. Trên thực tế, ngay từ tập phát sóng đầu tiên, dàn thí sinh nam và nữ đã gặp nhau trong trang phục đồ bơi. Máy quay bắt cận một số bộ phận cơ thể, kể cả của thí sinh nữ và MC Lee Hong Ki không ít lần ngượng ngùng phải quay mặt đi thay vì theo dõi màn hình.

Không chỉ vậy, dàn diễn viên còn để da trần và chơi bóng. Điều đáng ngạc nhiên hơn là các thí sinh nam nữ ở chung một phòng. Có phòng chỉ có một thí sinh nữ và 2 người chơi nam. Nam và nữ phải sống lẫn lộn trong một phòng là điều kiện chương trình đặt ra. Đó là khoảnh khắc khiến ngay cả người xem phải lúng túng.

Trong những năm gần đây, chương trình giải trí hẹn hò trở nên rất phổ biến. Mỗi công ty phát sóng đều nhảy vào cuộc cạnh tranh bằng cách ra mắt chương trình với bối cảnh mới. Họ nỗ lực thu hút khán giả bằng những chiêu thức khác nhau, từ tình yêu cách biệt tuổi tác, bối cảnh tới cuộc gặp gỡ giữa những người đàn ông và phụ nữ đã ly hôn.

Trong bối cảnh đó, nhiều chương trình chọn cách gây chú ý bằng cảnh quay kích thích, phản cảm. Tờ Hankyung nhận định đây là một chiến lược không hợp lý và là vấn đề nan giải.

Không giống các bộ phim được đánh giá bởi cơ quan liên quan, chương trình phát sóng được đánh giá nội bộ bởi nhà đài. Dựa theo mức độ nguy hại, chẳng hạn chủ đề, yếu tố bạo lực và giật gân, các chương trình được giới hạn theo lứa tuổi như từ 7 tuổi trở lên hay 12, 15 và 19 tuổi...

Có ý kiến ​​cho rằng các nhà đài nên nhạy cảm và cẩn thận hơn thay vì quyết định cẩu thả, để mặc các công ty sản xuất thực hiện nội dung nhạy cảm. Hankyung cho biết ngoài Eden, Descendants of Instinct, bộ phim truyền hình của tvN Eve với sự tham gia diễn xuất của Seo Ye Ji cũng được gán nhãn 19+ ở một số tập. Tuy nhiên, một số tập khác, đơn vị phát sóng điều chỉnh cấp độ thành 15+. Thế nhưng, phim bị chỉ trích vì có nhiều cảnh khiêu khích, thậm chí tự hành hạ bản thân.

Một chuyên gia trong lĩnh vực phát thanh truyền hình cho biết với Hankyung: "Đã có lúc ngành công nghiệp nội dung bùng nổ do trước đó bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhưng khi các hoạt động ngoại tuyến tiếp tục trở lại, gánh nặng của người xem đã tăng lên vì có quá nhiều chương trình lạm dụng yếu tố giật gân. Đã đến lúc nhà đài tập trung hơn vào việc tạo ra nội dung chất lượng".