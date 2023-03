Game Pokémon mới có thể chơi khi ngủ

Nhà sản xuất vừa tiết lộ thêm chi tiết về trò chơi độc đáo, nơi người chơi tương tác với Pokémon chỉ bằng cách ngủ.

Trò chơi Pokémon Sleep sẽ ra mắt trong năm 2023 này. Ảnh: The Verge

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, The Pokémon Company cuối cùng đã tiết lộ một số chi tiết về tựa game được mong đợi nhất của mình: Pokémon Sleep.

Pokémon Sleep là một trò chơi di động của nhà phát triển Select Button, do The Pokémon Company phát hành. Đây cũng là công ty đã phát hành tựa game Pokémon GO từng gây sốt toàn thế giới. Ban đầu, thời gian ra mắt dự kiến của Pokémon Sleep là năm 2020, nhưng sau đó đã được dời lại.

Về cơ bản, trò chơi là một công cụ theo dõi giấc ngủ, và người chơi tương tác với Pokémon trong ứng dụng bằng cách ngủ. Game này sẽ chia giấc ngủ thành 3 loại: ngủ thiu thiu, ngủ gật và ngủ sâu. Tùy vào từng loại, người chơi sẽ thu hút các loại sinh vật khác nhau.

Về bối cảnh của Pokémon Sleep, trò chơi diễn ra trên một hòn đảo nhỏ, nơi có Snorlax khổng lồ đang say ngủ. Người chơi có nhiệm vụ trợ giúp Giáo sư Neroli (nhà nghiên cứu giấc ngủ của Pokémon) bằng cách để điện thoại bên gối khi đi ngủ.

Bên cạnh trò chơi, một thiết bị mới cũng được tiết lộ là Pokémon GO Plus Plus. Đây là phiên bản mới của thiết bị đi kèm với Pokémon GO, vừa hoạt động như một công cụ theo dõi giấc ngủ cho Pokémon Sleep, vừa là công cụ cho Pokémon GO.

Game đi kèm với thiết bị Pokémon Go Plus Plus, dùng để bắt Pokémon. Ảnh: The Verge.

Trước đó, The Pokémon Company đã gặt hái thành công vang dội với tựa game Pokémon GO. Ra mắt vào năm 2016, tính đến năm 2019, trò chơi này đã tạo nên một cột mốc lịch sử với 1 tỷ lượt tải về.

Với lượt download cao như vậy, Pokémon GO đương nhiên cũng mang về doanh thu rất lớn cho nhà sản xuất. Theo số liệu từ cả App Store lẫn Google Play, tựa game này đã mang về 2,65 tỷ USD .

Pokémon Sleep chưa có ngày phát hành chính thức, nhưng trò chơi này dự kiến ra mắt trên cả iOS và Android.