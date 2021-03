Galaxy Studio phát hành độc quyền phim của The Walt Disney Studios

Galaxy Studio sẽ chính thức phát hành toàn bộ tác phẩm điện ảnh của công ty The Walt Disney Studios, từ bom tấn hành động ăn khách của Marvel Studios, Disney Studios, 20 Century Studios, Lucasfilm cho đến phim hoạt hình của Pixar Studios và Walt Disney Animation Studios. Phim sẽ được chiếu tại toàn bộ rạp chiếu của Galaxy Studio trên cả nước.

Loạt phim của The Walt Disney Studios sẽ được phát hành tại thị trường Việt Nam.

Bà Đinh Thanh Hương, Tổng giám đốc Điều hành của Galaxy Studio, chia sẻ: “Những bộ phim điện ảnh của The Walt Disney Studios đáp ứng được thị hiếu của hầu hết khán giả ở mỗi quốc gia. Các tác phẩm này được địa phương hóa, hòa nhập với bản sắc văn hóa riêng của từng nơi thông qua lồng tiếng, hòa âm phối khí và dấu ấn bản địa. Disney luôn nỗ lực đưa đến các tác phẩm điện ảnh chất lượng cao, đồng thời làm việc với các đối tác tại thị trường địa phương để thực sự thấu hiểu nhu cầu khán giả”.

Theo bà Hương, hơn 20 năm hoạt động trong ngành điện ảnh tại Việt Nam, Galaxy Studio đã cho thấy mình là đối tác tin cậy ở lĩnh vực này. Galaxy đã đem tới cho hàng triệu người yêu điện ảnh những bộ phim Việt Nam đặc sắc. Công ty cũng mang đến nhiều tác phẩm nước ngoài ăn khách thông qua hợp tác với các hãng phim lớn của Hollywood, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của thị trường điện ảnh.Galaxy Studio không ngừng nỗ lực để chuyên nghiệp hóa, cho thấy mình là lựa chọn phù hợp của Disney tại Việt Nam.

“Chúng tôi hy vọng trong tương lai gần, The Walt Disney Studios cùng Galaxy Studio sẽ có những sự hợp tác khác, nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của thị trường điện ảnh Việt Nam”, bà Hương nhấn mạnh thêm.

Nhằm phục vụ tốt nhất cho sự hợp tác này, Galaxy Studio thành lập công ty TNHH MTV Galaxy Links để thực hiện nhiệm vụ duy nhất là đưa tất cả phim của The Walt Disney Studios tới khán giả Việt Nam. Các tác phẩm này được chiếu tại hệ thống rạp chuyên nghiệp vào cùng thời điểm với các nước trong khu vực.

Theo Galaxy Studio, việc hợp tác này thể hiện chiến lược phát triển bền vững của The Walt Disney Studios với nền điện ảnh Việt Nam - ngành công nghiệp được dự báo tăng trưởng trung bình thuộc hàng cao nhất thế giới, khoảng 15% mỗi năm (so với năm 2019).

Galaxy Studio - Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân có 20 năm hoạt động, là thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Galaxy. Galaxy Studio đã phát hành thành công nhiều bộ phim quốc tế và Việt Nam như Venom, Spiderman sequels, Deadpool, X-Men sequels, FriendZone, Bố già, Cua lại vợ bầu, Mắt biếc… Galaxy Studio còn là đại diện phát hành chính thức của các hãng phim lớn quốc tế từ Hollywood, châu Âu và châu Á.

Thành lập hơn 95 năm, The Walt Disney Studios là nền tảng xây dựng nên công ty The Walt Disney. Công ty tập hợp nhiều hãng phim uy tín như Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, Searchlight Pictures và Blue Sky Studios. The Walt Disney Studios cũng sở hữu Disney Theatrical Productions - nhà sản xuất những chương trình sân khấu nổi tiếng thế giới hiện nay.