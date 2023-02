Galant - hạnh phúc từ chuyện 'chồng Đỗ Mỹ Linh không mở cửa xe cho vợ'

Chuyện đàn ông phải mở cửa xe cho phụ nữ là hành động cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng đó không phải là tiêu chuẩn đánh giá hạnh phúc của một cặp vợ chồng.

“Chồng Đỗ Mỹ Linh đúng là kém galant khi để vợ tự mở cửa xe”; “Hoa hậu lấy chồng giờ cũng phải tự mở cửa xe”; “Ngôn tình chỉ có trên phim, ngoài đời ai muốn lên xe, phải tự mở cửa”; “Chuyện mở cửa xe chỉ có một là mới cưới, hai là xe mới thôi”… là những bình luận mà nhiều người để lại sau khi clip doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội - luôn đi trước và không mở cửa xe cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lan truyền trên mạng xã hội.

Trên thực tế, hành động đàn ông mở cửa xe cho phụ nữ thể hiện thái độ lịch sự, galant. Không ít nghệ sĩ nam ở Hollywood, châu Á được khán giả yêu quý gọi bằng danh xưng “quý ông” vì cử chỉ lịch thiệp khi luôn chủ động bước trước đến xe, mở cửa và che chắn cho đồng nghiệp nữ hoặc nửa kia của mình sau sự kiện.

Không ít trường hợp vợ chồng người nổi tiếng bị đồn “hôn nhân rạn nứt” hoặc “cơm không lành, canh không ngọt” chỉ thông qua một bức ảnh, clip, trong đó chồng để vợ tự mở cửa xe.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia xã hội học, không nên lấy hành động chồng mở cửa xe cho vợ làm tiêu chuẩn để nhìn nhận hạnh phúc gia đình.

Lý do đàn ông phải mở cửa xe cho phụ nữ

Trong bài viết Why Men Should Always Open A Car Door For A Woman (Tạm dịch: Tại sao đàn ông phải luôn là người mở cửa xe cho phụ nữ), tác giả Joseph E Rathjen chỉ ra từ khi còn nhỏ, con trai luôn được người cha dạy rằng phải luôn đối xử, nâng niu phụ nữ trong mọi trường hợp.

Mở cửa ôtô cho phụ nữ hay bất kỳ cánh cửa nào tương tự, là điều mà một người đàn ông nên làm như một bản năng trong cuộc sống. Mọi thứ có thể thay đổi trong cuộc sống hiện đại song hành động mở cửa xe vẫn được xem là cử chỉ không bao giờ thừa thãi.

Theo Joseph E Rathjen, khi một người đàn ông chủ động mở cửa xe hoặc mang túi cho phụ nữ thể hiện hành động tôn trọng, nâng niu phái đẹp.

Hoàng tử Harry mở cửa xe cho Meghan Markle. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, tùy vào từng quốc gia, môi trường, văn hóa, hành động kể trên được xếp vào mức độ ưu tiên, đánh giá khác nhau.

Ở Anh, Hoàng tử Harry nhiều lần gây “sốt” vì cử chỉ ngọt ngào, lịch thiệp dành cho vợ - Meghan Markle. Tháng 9/2022, Hoàng tử Harry, Meghan Markle buổi đi dạo cùng Hoàng tử William và Kate Middleton ở Windsor.

Sau buổi nói chuyện kéo dài 40 phút, bốn người bước lên xe hơi. William và Kate ngồi phía trước. Harry và Meghan Markle ngồi hàng ghế sau. Một cách nhanh chóng, Harry bước đến, mở và đóng cửa xe cho Meghan Markle. Đoạn clip ghi lại hành động của Hoàng tử Harry sau đó trở nên viral trên mạng xã hội.

“Tôi thích cách Harry mở cửa xe cho vợ mình. Đúng là quý ông đích thực”; “Cả hai luôn nắm tay mỗi khi xuất hiện. Harry luôn chủ động mở cửa xe cho vợ. Cử chỉ của anh ấy thật ngọt ngào”; “Nhìn cách Hoàng tử Harry mở cửa xe cho vợ thấy được tình yêu anh dành cho vợ ra sao”; “Một quý ông lịch thiệp và ngọt ngào”… là những bình luận từ các tài khoản mạng.

Nhiều năm qua, hôn nhân của Nicole Kidman gặp Keith Urban được xem là biểu tượng hạnh phúc của Hollywood. Đôi uyên ương không ngần ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào trước ống kính phóng viên ở sự kiện hay địa điểm công cộng.

Keith Urban luôn có hành động lãng mạn với vợ, trong đó có việc mở cửa xe sau mỗi sự kiện. Ảnh: Us Weekly.

Keith Urban thuộc tuýp người lãng mạn. Anh luôn viết thư tay cho vợ rồi đặt trên gối hoặc những vị trí bí mật trong nhà trước mỗi chuyến lưu diễn. Sau mỗi sự kiện, hình ảnh Keith Urban chạy vội ra ôtô để mở cửa cho Nicole Kidman không quá khó kiếm trên báo chí hoặc bất kỳ mạng xã hội nào.

Tại Hàn Quốc, Ji Sung được mệnh danh là “quý ông hoàn hảo” vì luôn có hành động lịch thiệp với đồng nghiệp nữ. Anh nhiều lần chủ động mở cửa ôtô , dùng tay che chắn để đồng nghiệp nữ không chạm đầu vào thành xe.

Trong một talk show của MBC, Ji Sung tiết lộ vợ anh - Lee Bo Young - nhiều lần thắc mắc tại sao chồng không có hành động tương tự với cô.

“Cô ấy luôn hỏi tôi: ‘Tại sao anh không làm vậy với em’. Tôi cảm thấy giật mình khi nghe cô ấy nói vậy. Vì tôi luôn mở cửa xe và che chắn cho vợ mình. Đó là cô ấy không bao nhìn lên phía trên để thấy bàn tay của tôi thôi”, tài tử chia sẻ.

Mở cửa xe có phải là tiêu chuẩn đánh giá hạnh phúc

Theo thời gian, chuyện đàn ông phải mở cửa xe cho phụ nữ được nhìn nhận ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ở góc nhìn xã hội học, không ít quan điểm cho rằng cử chỉ này có thể được xem là hành động đi ngược với nữ quyền.

Quay lại với trường hợp của Hoàng tử Harry và Meghan Markle. Trong nhiều tình huống, sau khi Harry mở cửa xe, Meghan Markle cũng từ bên trong, với tay mở cửa xe cho chồng mình.

Hành động này đã khiến Markle “ghi điểm" trong mắt công chúng như là người không chỉ nói về bình đẳng giới mà còn thể hiện quan điểm về nữ quyền của cô trong cuộc sống hàng ngày.

Theo chuyên gia, hạnh phúc của các cặp vợ chồng đến từ nhiều yếu tố. Chuyện mở cửa xe không nên là tiêu chuẩn đánh giá đời sống hôn nhân.

Theo chuyên gia truyền thông - xã hội học Sir Dickson, ở nhiều nước, chuyện đàn ông phải mở cửa xe cho phụ nữ là điều hoàn toàn không xảy đến.

Chuyên gia cho rằng không ít phụ nữ cho biết họ cảm thấy không được tôn trọng, đánh giá cao khi phải phụ thuộc vào chuyện người đàn ông mở cửa xe. Đặc biệt, trong thời đại này, phụ nữ ngày càng tự chủ, độc lập. Họ cũng có thể làm hành động tương tự với người đàn ông của mình để thể hiện nữ quyền.

Sir Dickson nhấn mạnh ở nhiều cặp vợ chồng, chuyện chồng mở cửa xe cho vợ càng không thể đánh đồng với hôn nhân hạnh phúc.

“Nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc, viên mãn bên nhau hàng chục năm nhưng người chồng không mở cửa xe cho vợ. Ai cũng chủ động từ việc nhỏ nhặt nhất. Để đánh giá một người đàn ông có galant hoặc hôn nhân của họ có hạnh phúc không thông qua việc mở cửa xe là không đúng. Hôn nhân hạnh phúc có thể đến từ nhiều thứ, quan trọng nhất là sự tin yêu và mang lại cho nhau cảm giác an toàn”, chuyên gia kết luận.