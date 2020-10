Gal Gadot nhận gần 10 triệu USD khi tham gia ‘Wonder Woman 1984’

Thù lao của Gal Gadot khi tham gia "Wonder Woman 1984" cao gấp 33,3 lần số tiền nữ diễn viên nhận được trong phần phim trước.

Tên tuổi nữ diễn viên Gal Gadot được biết đến rộng rãi sau vai diễn Gisele Yashar của loạt phim Fast & Furious. Tuy nhiên, vai diễn Wonder Woman trong Vũ trụ Mở rộng DC mới là bước đột phá đưa nữ diễn viên gốc Israel trở thành gương mặt nổi tiếng toàn cầu.

Cuối năm nay, Gal Gadot trở lại với vai Wonder Woman/Diana của xứ Themyscira trong Wonder Woman 1984. Cinema Blend đưa tin nữ thù lao của nữ diễn viên trong lần thứ tư hóa thân thành nữ siêu anh hùng trên màn ảnh rộng đã tăng lên đáng kể.

Gal Gadot và bạn diễn Chris Pine trong một cảnh phim Wonder Woman 1984. Ảnh: Warner Bros.

Với Wonder Woman (2017), phần phim riêng đầu tiên của Diana Prince/Wonder Woman sau màn ra mắt trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Gal Gadot nhận thù lao 300.000 USD . Con số này quá khiêm tốn nếu so với mức lương một nam diễn viên có thể nhận được khi tham gia dự án với quy mô tương tự.

Trong một bài viết đăng tải ngày 13/10, Vanity Fair đưa tin thù lao của Gal Gadot khi tham gia Wonder Woman 1984 đã được cải thiện đáng kể. Nữ diễn viên nhận về xấp xỉ 10 triệu USD cho vai chính trong bom tấn hành động sắp ra mắt.

Tuy nhiên, con số vẫn bị đánh giá là chỉ bằng một nửa thù lao của các ngôi sao hành động nam giới. Cân nhắc tới thành công của Wonder Woman trên cả hai khía cạnh phê bình và doanh thu phòng vé ( 821,8 triệu USD trên toàn cầu), cũng như gia tăng giá trị thương hiệu của Gal Gadot trong những năm vừa qua, việc nữ diễn viên được tăng thù lao là tất yếu.

Song song với việc đảm nhận vai chính, Gal Gadot cũng có đóng góp vào Wonder Woman 1984 với vai trò một trong các nhà sản xuất. Đây cũng là lý do giúp cô được tăng thù lao.

Wonder Woman 1984 dự kiến ra mắt từ 25/12/2020. Patty Jenkins, đạo diễn của Wonder Woman, tiếp tục ngồi ghế chỉ đạo dự án. Kịch bản phim do Patty Jenkins, Geoff Johns và David Callaham chấp bút. Phim có sự tham gia của Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal…