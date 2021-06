Gal Gadot hé lộ về ‘Wonder Woman 3’

Nhân dịp loạt phim "Wonder Woman" tròn bốn tuổi, Gal Gadot đã chia sẻ về tương lai của nữ thần chiến binh trên màn ảnh.

Cinema Blend đưa tin ngày 3/6, nữ diễn viên Gal Gadot đã kỷ niệm sự kiện loạt phim Wonder Woman mình thủ vai chính tròn bốn năm tuổi bằng bài đăng trên Twitter cá nhân.

Wonder Woman là mảnh ghép quan trọng của vũ trụ siêu anh hùng DC trên màn ảnh. Ảnh: Warner Bros.

Nữ diễn viên chia sẻ một đoạn video cắt từ đoạn kết Wonder Woman (2017) kèm mô tả: “Wonder Woman ra rạp 4 năm về trước và đã thay đổi cuộc đời tôi. Xin cảm ơn tấm chân tình các bạn đã dành cho loạt phim suốt những năm qua. Tôi sẽ không bao giờ quên cơ hội tuyệt vời này.

Tôi xin hứa sẽ luôn luôn, và bằng mọi cách, tiếp tục kể câu chuyện về Wonder Woman một cách hấp dẫn nhất. Gửi tình yêu và bình yên đến cho mọi người”.

Đáng chú ý, cuối bài đăng, nữ diễn viên đã sử dụng hashtag WonderWoman3. Điều này cho thấy Gal Galdot đã sẵn sàng thủ vai nữ thần chiến binh trong cuộc phiêu lưu riêng thứ ba trên màn ảnh rộng.

Trong các bài phỏng vấn trước đây, đạo diễn Patty Jenkins và Gal Gadot chia sẻ họ có khả năng sẽ tiếp tục hợp tác trong phần 3 của Wonder Woman. Tuy nhiên, Jenkins đang bận rộn thực hiện một phim điện ảnh thuộc vũ trụ Star Wars cho hãng Lucasfilm. Do đó, Wonder Woman 3 trước mắt mới chỉ là dự định trong tương lai gần.

Wonder Woman, phần đầu tiên trong loạt phim về nhân vật Diana Prince/Wonder Woman thuộc Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) ra mắt năm 2017, thu 821,9 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Hậu truyện Wonder Woman 1984 được phát hành trong năm 2020 song song tại rạp và trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max.

Tới nay, Gal Gadot đã 5 lần thủ vai Wonder Woman trên màn ảnh rộng. Ngoài hai phần phim riêng, cô từng xuất hiện trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017) và Zack Snyder’s Justice League (2021).