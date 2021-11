Gã trùm ma túy cùng 4 đàn em lĩnh án tử hình

Sau 2 phi vụ mua bán trái phép chất ma túy, ông trùm cùng 4 đàn em lần lượt sa lưới pháp luật. HĐXX đã tuyên mức án tử hình với cả 5 bị cáo.

Ngày 24/11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 5 bị cáo gồm: Nguyễn Đức Chơm (59 tuổi), Phạm Văn Khang (31 tuổi), Tạ Văn Cường (32 tuổi), Phạm Văn Thanh (38 tuổi, cùng trú tỉnh Hải Dương) và Vũ Đình Hải (48 tuổi, trú Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5/2021, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Đức Chơm, Phạm Văn Khang, Tạ Văn Cường, Phạm Văn Thanh và Vũ Đình Hải đã 2 lần từ ngoài Bắc vào Nghệ An mua bán 7,8 kg ma túy đá.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VOV.

Lần thứ nhất, ngày 26/3/2020, Chơm đã chỉ đạo cho Cường và Khang vào Nghệ An để mua ma túy. Cường và Khang đã sử dụng ôtô lên gần khu vực Cửa khẩu Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An) gặp một người không rõ lai lịch mua 5,8 kg ma túy đá với giá 35.000USD.

Sau khi mua xong, cả 2 theo đường cũ quay ra. Dọc đường đi, Khang xuống đi xe khác, còn Cường tiếp tục lái xe về xuôi để tìm đường ra Bắc. Tuy nhiên, khi đi đến địa phận xã Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) thì bị Công an tỉnh Nghệ An phát hiện bắt giữ. Từ lời khai của Tạ Văn Cường, công an tiếp tục bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Khang.

Tiếp đó, ngày 7/5/2020, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Đức Chơm, Vũ Đình Hải và Phạm Văn Thanh điều khiển ôtô vào khu vực Cửa khẩu Thông Thụ mua 2 kg ma túy đá với giá 25.000 USD . Sau đó, cả 2 vận chuyển số ma túy này trở về đến xã Châu Hợi (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Từ lời khai của họ, ngày 7/8/2020, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Đức Chơm.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được và lời khai của các bị cáo, HĐXX xác định, trong vụ án này, Nguyễn Đức Chơm có vai trò cầm đầu, phải chịu trách nhiệm hình sự đối với cả 2 vụ mua bán trái phép 7,8 kg ma túy đá.

Tạ Văn Cường, Phạm Văn Khang phải chịu trách nhiệm đối với hành vi mua bán trái phép gần 5,8 kg ma túy đá, còn Vũ Đình Hải và Phạm Văn Thanh phải chịu trách nhiệm với hành vi mua bán trái phép gần 2 kg ma túy đá.

Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, số ma túy tham gia mua bán đặc biệt lớn, không còn khả năng giáo dục, cải tạo.

Sau khi xem xét toàn diện, HĐXX đã tuyên Nguyễn Đức Chơm, Tạ Văn Cường, Phạm Văn Khang, Vũ Đình Hải và Phạm Văn Thành với mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.