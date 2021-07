Gã trai cướp 139 tấm vé số của hai trẻ bán dạo

Sau khi cướp 139 tấm vé số của 2 trẻ bán dạo, Nguyễn Danh Phận rồ ga tẩu thoát.

Ngày 9/7, Công an TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Danh Phận (32 tuổi, ở phường An Thạnh, TP Hồng Ngự) về tội Cướp giật tài sản.

Nguyễn Danh Phận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Vủ.

Tại cơ quan điều tra, Phận khai do không có tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định cướp vé số để bán lại. Tối 1/7, Phận chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường ở TP Hồng Ngự.

Khi đến đường Trương Định, Phận nhìn thấy hai bé bán vé số dạo nên dừng lại hỏi mua.

Phận cầm xấp vé số lên xem rồi giả vờ đánh rơi một tấm xuống đất. Hai đứa trẻ cuối xuống nhặt, Phận đã cầm 139 tấm vé trên tay rồi rồ ga tẩu thoát.

Từ trình báo của nạn nhân, cảnh sát đã truy xét và bắt giữ Phận trong trường hợp khẩn cấp.