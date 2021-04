Ga quốc nội Tân Sơn Nhất thông thoáng dịp cận lễ 30/4

Lối đi vào ga quốc nội thông thoáng, người dân thoải mái đi lại. Anh Phạm Dũng, hành khách đi từ TP.HCM - Phú Quốc, tranh thủ ra sân bay sớm 2 tiếng so với giờ khởi hành do lo tình trạng ùn ứ khu soi chiếu an ninh. "Tôi khá bất ngờ dù vào dịp cận lễ nhưng sân bay đã thông thoáng hơn so với những ngày trước", anh Dũng cho biết.