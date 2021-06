Gã phản diện Loki sẽ trở thành siêu anh hùng?

“Loki” là mini-series thứ ba của Marvel Studios ra mắt trên nền tảng xem video trực tuyến Disney+. Tập đầu của phim đã lên sóng hôm 9/6.

Nửa đầu 2021, khán giả hâm mộ siêu anh hùng Marvel được thưởng thức hai mini-series đến từ Marvel Studios là WandaVision và The Falcon and the Winter Soldier. Chùm phim đã khám phá cuộc sống riêng của nhóm siêu anh hùng vốn vẫn luôn ở hàng thứ chính trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Loki là gã phản diện/phản anh hùng được khán giả yêu thích suốt một thập kỷ qua.

Câu chuyện của Wanda Maximoff, Vision, Falcon hay Winter Soldier hậu Endgame (2019) không chỉ giúp khán giả thấu hiểu quá khứ, hiện tại, nỗi đau cũng như bi kịch mà họ phải tìm cách vượt qua. Loạt phim còn cung cấp thêm nhiều dữ kiện, chuẩn bị cho sự trở lại của vũ trụ siêu anh hùng trên màn ảnh rộng.

Sau hai bộ phim kể chuyện siêu anh hùng, Marvel Studios tung Loki, mini-series dài 6 tập xoay quanh gã Thần Lừa Lọc Loki. Tuy nhiên, đây không phải phiên bản hoàn lương của Loki - kẻ đã chết dưới tay Thanos ở đầu Avengers: Infinity War (2018).

Loki giải cứu dòng thời gian

Sau cuộc xâm lăng Trái Đất thất bại trong Avengers (2012), Loki (Tom Hiddleston) đã bị bắt và dẫn độ về Asgard. Tuy nhiên, một trục trặc trong phi vụ trộm đá thời gian ở Endgame đã giúp Loki có cơ hội ăn cắp khối Tessaract và bỏ trốn.

Cuộc đào tẩu của Loki từ năm 2012 đã tạo ra thêm một nhánh thực tại khác. Trong đó, gã chưa hề trở lại Asgard hay góp mặt trong hàng loạt biến cố sau đó. Loki mở đầu ở New York năm 2012, khi gã bị Time Variance Authority (TVA) bắt giữ và đưa về trụ sở chờ xét xử.

Giữa cảnh tù tội, Loki được TVA cung cấp công ăn việc làm.

Trong nỗ lực đào tẩu, Loki phát hiện sức mạnh của gã hoàn toàn vô hiệu. Sức thao túng tuyệt đối của TVA còn được thể hiện trong chi tiết nhân viên làm việc tại đây có hàng vốc đá Vô cực vứt lăn lóc trong ngăn kéo.

Khán giả yêu thích các bộ phim khoa học viễn tưởng lấy đề tài du hành thời gian dễ dàng nhận thấy sự tương đồng giữa TVA với High Council của Doctor Who hay Time Bureau từng xuất hiện trong DC’s Legends of Tomorrow.

Trước vành móng ngựa, Loki bị kết tội âm mưu phá hoại dòng thời gian. Trong khoảnh khắc gã hồn vía lên mây, không biết TVA sẽ xử mình thế nào, Mobius (Owen Wilson) - mật vụ của TVA - đã xuất hiện và giải nguy cho gã.

Mobius đang điều tra một tên tội phạm thời gian nguy hiểm và cần chiêu mộ thêm cộng sự. Nói cách khác, ông đang trao cho Loki cơ hội sửa sai, trở thành người anh hùng thầm lặng bảo vệ sự bền vững của dòng thời gian. Cuối tập phim, Mobius cũng úp mở kẻ thủ ác họ đang truy đuổi có thể chính là Loki.

Về tổng thể, tập mở màn mini-series Loki đã hoàn thành xuất sắc vai trò giới thiệu nội dung mini-series với khán giả. Người xem cơ bản đã nắm được hệ thống nhân vật chính, cách thức tổ chức TVA vận hành, nguy cơ họ đang đối mặt và không khí chủ đạo của phim.

Nếu WandaVision là tác phẩm giả tưởng mang màu sắc kỳ bí với cách thể hiện mô phỏng các series sitcom Mỹ; The Falcon and the Winter Soldier thiên về hành động, điệp viên xen lẫn yếu tố điều tra tội phạm thì xương sống của Loki là thể loại khoa học viễn tưởng kết hợp yếu tố du hành thời gian.

Phim cũng hứa hẹn không khí hài hước của thể loại buddy cops. Trên màn ảnh, Loki và Mobius hợp thành cặp đồng sự bất đắc dĩ - một đã thành cáo già ở TVA trong khi người kia mới (miễn cưỡng) nhận việc, một bên thong thả đến phát bực một đằng hừng hực tinh thần chống đối…

Dù vẫn chưa chính thức cùng nhau ra thực địa, tương tác của Mobius và Loki, hay chính Owen Wilson và Tom Hiddleston, trong đoạn đối thoại ở văn phòng cho thấy sự kết hợp ăn ý, tung hứng bài bản một nhu một cương giữa hai nhân vật.

Một Loki gợi nhớ MCU những năm 2012

Khi bị bắt tới TVA, Loki vẫn là gã thần xảo quyệt, ngang ngược với mưu đồ thống trị cửu giới. Hình ảnh “trẻ trung” ấy của Loki là những gì đã lâu khán giả chưa thấy lại.

Loki trong Thor: The Dark World (2013) là kẻ đắm chìm trong nỗi đau, sự ăn năn và chán chường. Sang Thor: Raganarok, gã đàn ông đã trải đời, đã kinh qua nỗi đau mất mát, đã nếm trải cảm giác được tha thứ để nghĩ về chuyện hoàn lương.

Khán giả tò mò muốn biết những gì Loki đã trải qua sau khi bỏ trốn khỏi New York cũng như cuộc phiêu lưu sắp tới của anh với Morbius.

Sự thay đổi trong tính cách Loki ít nhiều phản chiếu bước phát triển của Vũ trụ Điện ảnh Marvel khi bước vào hồi kết bi tráng mang tên Avengers: Endgame.

Do đó, trong tập mở màn Loki, khi gã Thần Lừa Lọc với vẻ ngênh ngang, vênh váo bước vào khung hình, ta không khỏi hoài niệm về Vũ trụ Điện ảnh Marvel gần 10 năm trước. Tới đây, phải dành lời khen cho Tom Hiddleston khi tài tử đã một lần nữa hóa thân thành Loki, nhưng là phiên bản của 9 năm về trước, một cách mượt mà.

Trong Avengers, cảnh Loki đang thao thao bất tuyệt thì đột ngột bị Hulk (Mark Ruffalo) đánh tơi tả từng khiến khán giả bật cười thích thú. Tới Loki, tình cảnh oái oăm khi càng làm màu càng mất mặt, càng cố phùng mang trợn má lại càng chẳng dọa được ai của gã tiếp tục tái diễn.

Đứng trước TVA - tổ chức chuyên chạy đua với thời gian nhưng lại lạc hậu và quan liêu nhất dải ngân hà - Loki đã trở thành trò hề đúng nghĩa trứng khôn hơn vịt.

Dù tấu hài từ phút đầu tiên, Loki vẫn được dành những phút sâu lắng trên màn ảnh. Đó là khi gã nhìn thấy những gì xảy ra trong tương lai không bao giờ đến của mình. Gã thần ngang ngược đã phải rơi nước mắt, chịu thú nhận mình chưa bao giờ thực sự muốn gieo rắc đau đớn cho chúng sinh muôn loài.

Cuộc đời của Loki “bản chính” được tái hiện trong Loki không chỉ khiến gã phản diện phải tự vấn lương tâm, nó còn mang lại cho khán giả một phút giây ngậm ngùi. Nhờ thế, tập mở màn đã đạt được sự cân bằng giữa yếu tố tấu hài giải trí lẫn chiều sâu bi kịch.

Cho tới lúc này, khán giả có hai câu hỏi lớn: Loki sẽ phải đối đầu với kẻ thù nguy hiểm nào trong lần trở lại? và Marvel Studios liệu có thể duy trì lối kể ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đủ yếu tố bất ngờ, hài hước và sâu lắng này trong suốt 5 tập tiếp theo? Đáp án của các câu hỏi sẽ từ từ được hé lộ trong hơn một tháng tới.