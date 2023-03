Gã khổng lồ dầu mỏ Aramco có lợi nhuận cao kỷ lục

Aramco cho biết lợi nhuận ròng trong năm 2022 đã tăng 46,5% so với năm trước, từ mức 110 tỷ USD của năm 2021 - mức cao chưa từng có trong giới kinh doanh dầu mỏ.

Lợi nhuận của Aramco cao gần gấp 3 lần so với Công ty dầu mỏ ExxonMobil. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, Tập đoàn dầu mỏ Aramco của Saudi Arabia đã báo cáo mức lợi nhuận ròng cao kỷ lục trong năm 2022, lên tới 161,1 tỷ USD . Đây là mức lợi nhuận hàng năm lớn nhất mà một công ty dầu khí từng đạt được.

Aramco cho biết lợi nhuận ròng trong năm 2022 đã tăng 46,5% so với năm trước, từ mức 110 tỷ USD của năm 2021. Dòng tiền tự do của doanh nghiệp cũng đạt tới 148,5 tỷ USD vào năm 2022, so với 107,5 tỷ USD vào năm 2021.

“Đây có lẽ là mức lợi nhuận ròng cao nhất từng được ghi nhận trong giới doanh nghiệp”, ông Amin Nasser, CEO của Aramco, chia sẻ.

Kết quả này cao gần gấp 3 lần lợi nhuận mà Công ty dầu mỏ ExxonMobil công bố. Kết quả kinh doanh này đạt được vì giá dầu và khí đốt tăng vọt trong năm 2022. Việc khối lượng bán cao hơn và tỷ suất lợi nhuận được cải thiện đối với các sản phẩm tinh chế cũng là một nguyên nhân đóng góp vào thành tích trên.

Giá dầu và khí đốt tăng mạnh vào đầu năm 2022 trong bối cảnh phương Tây liên tục đưa ra các lệnh trừng phạt đối với Nga. Điều này ngày càng thắt chặt khả năng tiếp cận các nguồn cung cấp dầu mỏ của Nga, đặc biệt là dầu thô cùng các chế phẩm từ dầu được vận chuyển bằng đường biển.

Kể từ đó, giá dầu đã giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát cao và lãi suất tăng làm lu mờ triển vọng lạc quan về nhu cầu của Trung Quốc. Giá dầu Brent và WTI đã giảm 6% chỉ riêng trong tuần trước. Dầu Brent giao dịch lần cuối ở mức khoảng 80 USD /thùng.

Aramco đã tăng cổ tức quý IV/2022 thêm 4%, lên 19,5 tỷ USD . Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông đủ điều kiện.

Không chỉ vậy, công ty tái khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư để nâng công suất sản xuất tối đa lên 13 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Ngoài ra, chi tiêu vốn của Aramco đã tăng 18%, lên mức 37,6 tỷ USD vào năm ngoái. Con số này dự kiến tăng lên 45- 55 tỷ USD trong những năm tới.

“Trọng tâm của chúng tôi không chỉ là mở rộng sản xuất dầu, khí đốt và hóa chất. Việc đầu tư vào nhiên liệu sinh học low-carbon chính là một ưu tiên mới của doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp giảm lượng phát thải trong các hoạt động sản xuất của Aramco cũng như cho cả người dùng cuối”, ông Nasser chia sẻ.