Gà đốt lá chúc và 6 đặc sản cuốn hút ở An Giang

2. Gỏi sầu đâu thường được kết hợp gì? Khô mực

Khô cá thiều

Khô cá lóc Sầu đâu là loại cây hoang dã, thường mọc nhiều ở vùng Bảy Núi, An Giang. Người địa phương thường sử dụng bông, lá non của cây sầu đâu cùng thịt ba chỉ, dưa leo, xoài, các loại rau... tạo món gỏi thanh mát, giải nhiệt ngày hè. Nước mắm me là linh hồn giúp hương vị món ăn thêm hài hòa, đậm đà. Gỏi sầu đâu ngon nhất khi ăn kèm với khô cá lóc bởi có độ ngọt tự nhiên, giúp vị đắng từ lá sầu đâu giảm rõ rệt. Ảnh: Hutaxuta.foodie.