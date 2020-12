Gã đàn ông ‘ghen ngược’ giết nhân tình

Sau thời gian lén lút quan hệ tình cảm, người đàn ông ở Tiền Giang cho rằng nhân tình vẫn còn tình cảm với chồng nên ghen tuông và sát hại nạn nhân.

Ngày 2/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái An (49 tuổi, ở xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) điều tra về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, chiều 17/11, người dân phát hiện bà L.T.K.C. (42 tuổi) tử vong trước cửa căn nhà ở xã Bình Phan. Trên người nạn nhân có vết thương. Tại hiện trường có nhiều vết máu cùng con dao và cây kéo.

Cảnh sát khám nghiệm hiệ trường, nơi phát hiện nạn nhân đã tử vong. Ảnh: A.Minh.

Cảnh sát nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm. An bị tình nghi là thủ phạm gây án. Người đàn ông này được phát hiện đã uống thuốc trừ sâu, cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi điều trị bình phục, An thừa nhận có quan hệ tình cảm với nữ nạn nhân. Gần đây, An cho rằng nhân tình còn dành tình cảm cho chồng nên ghen tuông.

An và nạn nhân xảy ra cự cãi. Ông ta sau đó cầm hung khí sát hại nạn nhân và uống thuốc sâu tự vẫn nhưng được cứu sống.