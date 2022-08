Gã đàn ông có biểu hiện ngáo đá đâm nhiều người ở TP.HCM

Người đàn ông có biểu hiện ngáo đá, cầm vật nhọn đâm 3 người bị thương ở quận Bình Tân, TP.HCM.

Tối 10/8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, phối hợp với Công an phường An Lạc A, điều tra vụ một người đàn ông cầm hung khí đâm 3 người.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người đàn ông có biểu hiện bất thường, cầm vật nhọn đâm ông P. (khoảng 36 tuổi, quê Đồng Nai) khi người này đứng trên vỉa hè đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Nghi phạm tiếp tục đả thương người bán vé số, rồi chạy tới quán cơm gần đó đâm một nam thanh niên.

Người đàn ông nghi ngáo đá bị khống chế. Ảnh: Người dân cung cấp.

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc A đến hiện trường, khống chế người đàn ông đưa về trụ sở để điều tra. Các nạn nhân cũng được đưa đến bệnh viện điều trị.

Cảnh sát cho biết người đàn ông có biểu hiện ngáo đá. Lực lượng chức năng đang test ma túy đối với người này.

Theo chị T., người đàn ông này từ nơi khác tới và vụ việc xảy ra quá nhanh nên mọi người không kịp can ngăn.