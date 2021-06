G7 chuẩn bị đối phó đại dịch kế tiếp

Rút ra bài học từ Covid-19, lãnh đạo các quốc gia thuộc nhóm G7 dự kiến ​​sẽ ra tuyên bố về y tế toàn cầu nhằm tạo tiền đề ứng phó một đại dịch khác trong tương lai.

Sau hơn một năm đối mặt với đau thương, mất mát do đại dịch Covid-19 gây ra, lãnh đạo các quốc gia thuộc nhóm G7 dự kiến ​ra tuyên bố về an ninh y tế toàn cầu, nhằm đảm bảo thế giới sẽ không bao giờ mất cảnh giác một lần nữa trước đại dịch, New York Times đưa tin.

Tuyên bố Vịnh Carbis được các nhà lãnh đạo mô tả là “tuyên bố lịch sử, đề ra một loạt cam kết cụ thể nhằm ngăn chặn thảm kịch về kinh tế và tính mạng con người tương tự hậu quả mà Covid-19 gây ra".

Theo đó, các nền công nghiệp hàng đầu thế giới không chỉ hứa quyên góp một tỷ liều vaccine Covid-19 để hỗ trợ tiêm chủng ở những nước thu nhập thấp, mà còn thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ đại dịch toàn cầu khác xảy ra trong tương lai.

Gói biện pháp bao gồm cắt giảm thời gian phê duyệt vaccine xuống dưới 100 ngày, tăng cường khả năng giám sát đối với những căn bệnh mới có thể xuất hiện.

Ngoài ra, Anh sẽ thành lập Trung tâm Sáng chế và Sản xuất Vaccine để đối phó các bệnh truyền nhiễm.

Lãnh đạo các nước G7 tại Cornwall, Anh. Ảnh: AP.

Thủ tướng Johnson cho biết mục tiêu của gói biện pháp này "bảo đảm thế giới sẽ không bao giờ mất cảnh giác một lần nữa".

“Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta sẽ không lặp lại những sai lầm mắc phải trong suốt 18 tháng qua”, ông Johnson nói.

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 hôm 12/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng thúc đẩy các nước có cách tiếp cận thống nhất hơn để đối phó đại dịch Covid-19.

Ông Biden kêu gọi những người đồng cấp của mình hợp tác xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe để kịp thời ứng phó với các trường hợp khẩn cấp tương tự trong tương lai.