(G)I-DLE tạo cú nổ sau khi đuổi ca sĩ nổi tiếng nhất

"Tomboy" là bài hát đầu tiên của (G)I-DLE sau khi Soojin bị đuổi khỏi nhóm. Ca khúc đang được yêu thích và đứng hạng đầu trên hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc.

(G)I-DLE phát hành bài hát mới mang tên Tomboy vào ngày 14/3. Đây là lần trở lại đầu tiên của (G)I-DLE kể từ khi Soojin bị đuổi khỏi nhóm. (G)I-DLE ra mắt vào năm 2018 với đội hình 6 thành viên Minnie, Miyeon, Soyeon, Yuqi, Shuhua và Soojin. Năm 2021, Soojin bị tố bạo lực học đường, từng hút thuốc, mặc đồ hở hang khi là học sinh. Nữ diễn viên Seo Shin Ae cũng lên tiếng xác nhận Soojin bắt nạt cô khi họ là bạn cùng lớp.

Sau đó, Soojin bị loại khỏi nhóm. Công ty Cube Entertainment cũng chấm dứt hợp đồng độc quyền và sa thải Soojin. Vì vụ việc của Soojin, các hoạt động của (G)I-DLE bị gián đoạn trong thời gian dài.

Với bài hát mới Tomboy, (G)I-DLE đạt nhiều thành tích, thậm chí đứng hạng đầu tiên trên trang Melon dù cạnh tranh nhiều tên tuổi lớn trong ngành âm nhạc. (G)I-DLE đang chứng tỏ sức hút dù thiếu đi thành viên chủ chốt.

Công chúng từng lo ngại tương lai của (G)I-DLE sau khi Soojin rời nhóm. Ảnh: Cube Entertainment.

Thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc

Trong lần trở lại này, (G)I-DLE đã đầu tư tâm huyết và chất xám để tái tạo bản thân thành một nhóm nhạc 5 thành viên thay vì 6 người như trước. Soojin vốn là một trong những thành viên nổi tiếng và có sức hút lớn nhất nhóm. Do đó, khi cô rời đi, công chúng đặt câu hỏi về việc (G)I-DLE làm thế nào để nhóm duy trì sức mạnh và sức hút của họ trên sân khấu. Hay vai trò của các thành được chuyển đổi như thế nào, ai sẽ thay Soojin đảm nhận vị trí vũ công chính?

(G)I-DLE đối mặt với nhiều áp lực và cả sự kỳ vọng trong lần trở lại này. Tuy nhiên, nhóm đã trở lại với một cú nổ lớn, nhắc nhở công chúng họ còn bao nhiêu tiềm năng chưa cho mọi người thấy. Tomboy theo đuổi hình tượng girl crush với những rung cảm mạnh mẽ, sâu sắc.

Điều thu hút sự chú ý ở Tomboy là ý tưởng và hình ảnh. Mọi khía cạnh - từ kiểu dáng đến bảng màu đỏ, cách sử dụng sáng tạo búp bê barbie và nhiều kiểu chỉnh sửa - đã tạo nên một MV giàu tính nghệ thuật. Mỗi thành viên đều thể hiện khía cạnh khác biệt và thu hút riêng. Người xem không chỉ được dẫn dắt bởi một concept thống nhất mà xuyên suốt MV còn chứng kiến ​​sự tỏa sáng của từng thành viên. Đặc biệt, concept girl crush dễ trở nên sáo rỗng với những ngôn từ quen thuộc nhưng (G)I-DLE loại bỏ lo ngại đó.

(G)I-DLE lần đầu quảng bá với đội hình 5 thành viên. Ảnh: Cube Entertainment.

(G)I-DLE luôn cho thấy sự đa dạng về phong cách, đặc biệt sau thành công của Uh Oh, Dumdi Dumdi, Oh My God và Lion. Do đó, không dễ để họ tiếp tục làm khán giả ngạc nhiên với sự thay đổi không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, với Tomboy, nhóm tiếp tục gây kinh ngạc với hình ảnh mới, trưởng thành, chín chắn.

Một yếu tố khác cần đề cập là vũ đạo của nhóm đã nhận được những đánh giá tích cực. Vắng mặt Soojin, các thành viên còn lại có cơ hội để phát huy hết khả năng.

Hiện, bài hát Tomboy vượt nhiều tên tuổi như Jay Park, IU, Tae Yeon… để đứng hạng 1 trên bảng xếp hạng chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc là Melon. Bài hát cũng nắm giữ vị trí quán quân trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác như Genie, FLO, Bugs. MV của bài hát đạt gần 40 triệu lượt xem sau 5 ngày phát hành.

Trở lại mạnh mẽ

Nói về sự trở lại của (G)I-DLE, tờ The Korea Herald nhận định trong những khoảnh khắc khó khăn, chúng ta cần lùi một bước để tiến lên hai bước. “Nhóm nhạc nữ (G)I-DLE trở lại sân khấu âm nhạc sau hơn một năm và thiếu một thành viên so với đội hình ban đầu. Nhưng họ mạnh mẽ và quyết tâm hơn bao giờ hết”, tờ The Korea Herald viết.

Tomboy là bài hát chủ đề trong album I Never Die. Đây cũng là full album đầu tiên của nhóm. Trong bài phỏng vấn với The Korea Herald, trưởng nhóm Soyeon tâm sự: “Đây là sự trở lại sau thời gian dài gián đoạn, nên chúng tôi đã chuẩn bị album như thể được ra mắt một lần nữa. Khi thực hiện album, tôi luôn suy nghĩ về việc cả 5 người đã trải qua hành trình dài như thế nào và chúng tôi có thể tiến thêm bao xa”.

I Never Die gồm 9 ca khúc bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của nhóm về những định kiến ​​đang tồn tại trên thế giới. “Nó thể hiện tinh thần và ý chí mạnh mẽ của nhóm. Album thể hiện quyết tâm của chúng tôi là không bao giờ lùi bước”, trưởng nhóm tiếp tục.

Mở đầu cho album là Tomboy, một bài hát được chính trưởng nhóm Soyeon sáng tác và thể hiện phong thái mạnh mẽ, độc đáo của (G)I-DLE.

Theo Soyeon, bài hát gồm những ngôn từ thẳng thắn và bộc lộ suy nghĩ của (G)I-DLE rằng họ không cần phù hợp với tiêu chuẩn của bất kỳ ai. “Tôi đã dành nhiều thời gian cho bài hát, vì vậy tôi tự tin nó rất hay”, Soyeon nhấn mạnh.

(G)I-DLE đang gặt hái nhiều thành công với ca khúc mới. Ảnh: Cube Entertainment.

Soyeon cho biết nhóm rất chú ý đến hình ảnh tổng thể của album. Cô chia sẻ: “Chúng tôi muốn thể hiện những khía cạnh đặc biệt của mỗi thành viên. Vì Tomboy nói về việc gạt bỏ định kiến ​​và tiêu chuẩn, do đó tôi muốn đảm bảo album mang lại cảm giác không bị gò bó".

Tất cả thành viên trong nhóm nhạc tham gia quá trình sản xuất album. Ngoài Soyeon, Minnie và Yuqi cũng tham gia sáng tác và viết lời cho một số bài hát như Already, Escape, Polaroid, Liar.

Shu Hua bày tỏ: “Chúng tôi thực sự mong đợi sự trở lại lần này vì đã vắng bóng suốt thời gian dài".