G-Dragon nổi bật khi dự show Chanel

Kim Go Eun là nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, có độ nhận diện cao. Cô xây dựng hình ảnh thanh lịch, sang trọng, được Chanel - nhà mốt hàng đầu làng thời trang trọng dụng. Ngoài ra, Kim Go Eun thành thạo ngôn ngữ, văn hoá Trung Quốc - thị trường lớn nhất của Chanel hiện nay tại khu vực châu Á. Có thể nói Kim Go Eun là yếu tố kích cầu của nhà mốt Pháp ở thời điểm hiện tại. Ảnh: @kfashionsin.