G-Dragon mua nhà 14 triệu USD

Theo Biz Korea, G-Dragon đã chi 18 tỷ won (khoảng 14 triệu USD ) để sở hữu một căn hộ tại khu Warner Cheongdam, được mệnh danh là khu căn hộ đắt nhất Hàn Quốc, vào đầu năm ngoái.

Căn hộ của G-Dragon được biết nằm trên tầng 13 và có giá từ 15-18 tỷ won, rộng gần 250m2. Ngoài ra, chị gái của G-Dragon cùng chồng cũng mua một căn hộ tương tự tại đây với giá khoảng 15 tỷ won.

Warner Cheongdam là khu căn hộ siêu sang trọng được xây dựng trên khu đất cũ của trụ sở SM Entertainment tại phường Cheongdam, quận Gangnam, Seoul. Tòa nhà có tổng cộng 20 tầng, trong đó 16 tầng là để làm nhà ở và mỗi tầng sẽ chỉ có 1 hộ dân sinh sống. Đặc biệt, khu căn hộ còn có thang máy riêng dành cho siêu xe nên mỗi tầng còn có thể đỗ 2 chiếc ô tô trong nhà.

Vào thời điểm rao bán năm ngoái, căn penthouse của Warner Cheongdam đã được chốt với giá 35 tỷ won (khoảng 27,5 triệu USD ), gây chú ý khi trở thành căn hộ có giá bán cao nhất Hàn Quốc.

Khu nhà vẫn đang trong quá trình xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Trước đó, nam ca sĩ cũng từng gây sốc khi mua căn penthouse tại Nine One Hannam ở Yongsan, Seoul với giá 16,4 tỷ won (khoảng 13,2 triệu USD ), đây là căn hộ có giá bán cao nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ. Ngoài ra anh cũng đồng thời sở hữu 1 căn hộ tại tòa Galleria Foret có giá 3.03 tỷ won (khoảng 2,4 triệu USD ).

