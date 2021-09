Futsal Việt Nam sắp được trải nghiệm công nghệ tương tự VAR

Công nghệ VS (video hỗ trợ) sẽ lần đầu tiên được sử dụng chính thức tại Futsal World Cup 2021 ở Lithuania.

Tháng 6/2021, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo công nghệ video hỗ trợ (video support - VS) sẽ được ra mắt tại Futsal World Cup 2021 sau khi trải qua một số thử nghiệm ở Lithuania, nơi diễn ra giải đấu. Thông qua hệ thống máy quay được lắp đặt quanh sân, trọng tài có thể xem lại bất kỳ tình huống nào ngay tại chỗ qua một màn hình hỗ trợ.

Trọng tài sẽ được hỗ trợ bởi VS tại Futsal World Cup 2021. Ảnh: FIFA.

VS là gì?

FIFA định nghĩa VS là hệ thống bao gồm hàng loạt thiết bị và một màn hình được đặt bên ngoài khu vực sân thi đấu, phục vụ việc phát lại các tình huống cụ thể gồm: có bàn thắng hay chưa, có penalty hay không, thẻ đỏ trực tiếp, xác định người vi phạm.

Trọng tài sẽ thông báo quyết định ngay tại bàn bấm giờ. "Trong trường hợp cần thiết, các quyết định phải được thông báo tới HLV của cả hai đội", trang chủ FIFA chia sẻ về cách vận hành VS.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, bên cạnh sự yêu cầu từ các đội, trọng tài có thể dùng VS trong trường hợp đồng hồ bấm giờ lỗi, để xác định bàn thắng đã được ghi chưa, bóng lăn qua vạch cầu môn hay chưa.

Nói về sự ra đời của VS, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina bày tỏ sự hào hứng: "Sự ra đời của VS ở cấp độ cao nhất của giải đấu quốc tế là cột mốc quan trọng đối với môn futsal. Nó là một hệ thống cho phép xem xét nhanh chóng các sự cố cụ thể trên sân để quyết định cuối cùng đảm bảo kết quả công bằng hơn".

Theo giải thích từ cơ quan điều hành bóng đá lớn nhất thế giới, để đi đến quyết định triển khai VS, FIFA đã thực hiện tham vấn nhiều tổ chức khác nhau liên quan đến futsal, bao gồm cả những HLV và cầu thủ hàng đầu và nhận về những tín hiệu tích cực.

Trong lần chia sẻ mới đây, ông Collina cho biết kết quả của những lần thử nghiệm gần đây rất khả quan. "Đội ngũ trọng tài, quan chức trận đấu tham dự giải đã được tập huấn chuyên sâu trong giai đoạn chuẩn bị và sẵn sàng cho việc vận hành VS. Đó sẽ là cột mốc quan trọng đối với futsal thế giới".

Tuyển futsal Việt Nam được giới thiệu và làm quen với cách vận hành VS. Ảnh: VFF.

VS khác VAR như thế nào?

So với VAR (video assistant referee) ở môn bóng đá 11 người đã được triển khai từ lâu, VS tại futsal có những sự khác biệt. VAR cần trợ lý trọng tài video đánh giá lại tình huống trước khi thông báo tới trọng tài chính xem lại một lần nữa để có quyết định cuối cùng. VS thì không. Trọng tài chính sẽ không có bất kỳ hỗ trợ nào từ đồng nghiệp.

Ở môn bóng đá 11 người, VAR được vận hành hoàn toàn bằng đội ngũ trọng tài và hai đội bóng không được quyền can thiệp vào việc sử dụng đến nó hay không. Ngược lại ở futsal, các đội bóng được cho phép số lần yêu cầu nhất định trong mỗi trận đấu và trọng tài sẽ xem lại tình huống đó ngay trên sân.

Cũng giống VAR, VS chỉ đóng vai trò hỗ trợ và trọng tài chính là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo quy định từ FIFA, mỗi đội bóng được phép yêu cầu một lần ở mỗi hiệp đấu. Nếu có hiệp phụ, mỗi đội bóng được tăng thêm một lần yêu cầu. Điều tương tự cũng đến nếu trận đấu đi tới loạt sút luân lưu. Quyền yêu cầu không được bảo lưu sau mỗi hiệp đấu.

"Nếu yêu cầu thành công, nghĩa là trọng tài thay đổi quyết định ban đầu, đội bóng được giữ nguyên quyền yêu cầu. Số lần yêu cầu thành công là không giới hạn. Ngược lại, đội bóng mất quyền yêu cầu trong thời gian còn lại của hiệp đấu", FIFA nêu rõ.

Một điều tương đồng giữa VAR và VS là yêu cầu tính minh bạch từ FIFA. Tình huống chiếu lại cho trọng tài phải được công khai trên sóng truyền hình.

Được biết, các chi tiết cũng như hướng dẫn về việc áp dụng VS đã được FIFA gửi tới những đội bóng tham dự Futsal World Cup 2021. Đội tuyển futsal Việt Nam đã làm quen với nguyên tắc sử dụng VS nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp Brazil.