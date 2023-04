Fukinoto - đơn vị phân phối rượu trái cây Nhật Bản cao cấp

Thương hiệu phân phối rượu Fukinoto vừa có màn chào sân đầu tiên tại thị trường Việt Nam với dòng sản phẩm chanh vàng Yuzu độc quyền. Dòng sản phẩm nhanh chóng thu hút giới sành ẩm thực.

Chia sẻ trên trang fanpage chính thức về lý do lựa chọn phân phối rượu trái cây Nhật Bản, thương hiệu Fukinoto cho biết thị trường rượu tại Việt Nam chưa có đủ nhiều những lựa chọn đa dạng. Nhất là các dòng sản phẩm thức uống chất lượng, tiện lợi và có độ cồn vừa phải dành cho phái nữ.

Với mong muốn mọi khách hàng đều tìm được thức uống ưa thích dành riêng cho mình, FUKINOTO hứa hẹn sẽ mang đến những sự lựa chọn mới mẻ và riêng biệt cho thị trường đồ uống có cồn tại Việt Nam

Fukinoto cũng kỳ vọng trở thành thương hiệu kết nối người dùng hiện đại với những trải nghiệm vị giác độc đáo, để từng món đồ uống không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu giải khát mà còn mang đến thật nhiều niềm vui.

Tất cả sản phẩm được phân phối bởi Fukinoto đều có nồng độ cồn khá thấp. Hương vị chua thanh ngọt dịu của thành phần chính là chanh vàng Yuzu Nhật Bản sẽ mang lại một trải nghiệm dễ chịu.

Người dùng sẽ không cần quá sành sỏi về thức uống có cồn để thưởng thức bộ sưu tập rượu của Fukinoto. Bởi cả ba sản phẩm Shiragiku Sparkling Yuzu, Kyoto's Nigori và Satsuma của Fukinoto đều thuộc dạng “ready-to-drink”, nghĩa là uống ngay không cần pha chế, rất tiện lợi và phù hợp với nhịp sống hiện đại bận rộn.

Đối với những tín đồ thịt nướng hoặc món ăn dễ gây ngấy như pasta và pizza, Shiragiku Sparkling Yuzu là sự lựa chọn phù hợp.

Với thành phần chính là rượu sake cùng nước ép chanh vàng Yuzu tươi tại vùng Ibaraki của Nhật Bản, Shiragiku Sparkling Yuzu được ga hóa chậm trong 10 ngày để tạo ra những bong bóng ga mịn, giúp kích thích vị giác và mang lại cảm giác giải khát sảng khoái. Hương vị đọng trên đầu lưỡi sẽ chủ yếu là sự thanh ngọt, mát mẻ khiến tâm trạng ngay lập tức được “thăng hạng”.

Với người dùng muốn thử một loại thức uống để giải nhiệt cho những món ăn cay nồng như lẩu, Kyoto's Nigori sẽ không làm bạn thất vọng. Được làm từ Junmaishu, một loại rượu sake nguyên chất cao cấp được ủ với nước vùng Fushimi hảo hạng nổi tiếng, hòa quyện cùng nước ép chanh vàng Yuzu thơm ngát, Kyoto's Nigori mang đến vị gạo thoang thoảng thuần khiết nhưng vẫn chua ngọt, đậm đà bùng vị.

Cuối cùng là Satsuma - “át chủ bài” của Fukinoto - một trong những sản phẩm rượu shochu trái cây Nhật có ga hiếm hoi trên thị trường. Kết hợp với hương thơm đặc trưng của vỏ chanh vàng Yuzu, một chai Satsuma nhẹ nhàng nhưng đầy tươi mát chính là người bạn đồng hành hoàn hảo cho bất kỳ cuộc cuộc gặp gỡ nào.

Dòng sản phẩm chanh vàng Yuzu được lựa chọn cho màn ra mắt đầu tiên của Fukinoto vì đây là loại trái cây được ưa chuộng tại xứ sở mặt trời mọc. Sở hữu vẻ ngoài bắt mắt với màu vàng rực rỡ và hương thơm dịu đặc trưng, chanh Yuzu mang đến vị chua thanh tao và nhiều công dụng đặc biệt cho sức khỏe. Hàm lượng vitamin C dồi dào, quả Yuzu đã nổi tiếng trong nhiều thế kỷ với khả năng cải thiện sức khỏe và nâng cao thể lực.

Hiện tại, tất cả sản phẩm do Fukinoto phân phối đều được bán trực tuyến trên website chính thức fukinoto.vn. Khách hàng truy cập website, lựa chọn sản phẩm, nhập họ tên và địa chỉ là bạn sẽ nhanh chóng nhận được những chai rượu chanh vàng thơm ngọt.

Đặc biệt, Fukinoto đang có chương trình giao hàng hoàn toàn miễn phí để chào mừng các khách hàng đang ủng hộ thương hiệu trong những ngày đầu ra mắt.

Bí quyết bảo quản và thưởng thức bộ ba Yuzu của Fukinoto hoàn hảo hơn chính là ướp lạnh và dùng ngay sau khi mở nắp. Nhất là với chai Satsuma, rượu chỉ cần được đặt trong tủ lạnh 30-45 phút là có thể đạt nhiệt độ lý tưởng 10 đến 15 độ C. Người dùng có thể thưởng thức, không cần sử dụng đá, giúp giữ nguyên hương vị thức uống.

Đơn vị phân phối rượu trái cây Nhật Bản cao cấp Fukinoto - “a drink for each of us”.

