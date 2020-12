Fujifilm ra mắt máy ảnh thế hệ mới - Instax SQ1

Máy ảnh chụp lấy liền Instax SQ1 tạo ấn tượng bởi thiết kế vuông vức, màu sắc bắt mắt và khả năng chụp ảnh lấy liền nhanh chóng, sắc nét.

Với sứ mệnh mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, Fujifilm luôn nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm qua từng dòng máy. Năm 2018, Fujifilm cho ra đời dòng sản phẩm Instax Square SQ6 với thiết kế vuông vắn và nhỏ gọn, được các tín đồ đam mê máy ảnh chụp lấy liền yêu thích.

Để bắt kịp xu hướng và nhu cầu của người dùng, Fujifilm Instax nhanh chóng cho ra đời nhiều phiên bản Instax Square với các tính năng hiện đại hơn như SQ10, SQ20 trong 2 năm sau đó. Gần đây nhất, hãng đã giới thiệu dòng máy Instax Square SQ1 với nhiều cải tiến đáng giá.

Vừa qua, công ty Cổ Phần Quốc Tế Minh Việt (IMV), đơn vị phân phối độc quyền của nhãn hiệu Fujifilm Instax tại thị trường Việt Nam, đã tổ chức buổi ra mắt trực tuyến dòng máy chụp ảnh lấy liền Instax Square SQ1.

Instax Square SQ1 với thiết kế vuông vắn, nhỏ gọn.

“More experiences, more memories, more giving” (tạm dịch: Thêm trải nghiệm, bắt khoảnh khắc, đầy niềm vui) là thông điệp chính của dòng máy SQ1. Với phiên bản mới này, Fujifilm tin rằng người dùng có thể tận hưởng và lưu giữ mọi khoảnh khắc cùng bạn bè và người thân.

Lấy cảm hứng từ phong cách tối giản, Instax Square SQ1 có thiết kế hình vuông, nhỏ gọn, thân thiện với người dùng cùng nhiều tính năng nổi bật. Sự nâng cấp này giúp các tín đồ đam mê chụp ảnh có thể bắt kịp mọi khoảnh khắc và tạo ra trải nghiệm mới mẻ hơn so với các dòng Instax SQ cũ.

SQ1 còn mang đến người dùng một thông điệp mới: “More of your world in the square” (tạm dịch: Thế giới rộng mở hơn với bức ảnh vuông). Với Instax Square SQ1, bạn có thể chụp được mọi thứ dù máy có kích thước tương đối nhỏ.

Các bạn trẻ tạo dáng cùng SQ1 tại sự kiện khai trương.

Một điểm nổi bật của SQ1 là tạo ra các tấm ảnh lấy liền khổ vuông với kích thước lớn gấp 1,5 lần so với các dòng Instax Mini. Khổ phim vuông giúp người dùng có nhiều không gian để lưu trữ, giúp tấm ảnh trở nên bắt mắt hơn.

Với phim lấy liền khổ vuông, Instax SQ1 có tốc độ in nhanh hơn. Máy có đầu in được thiết kế lớn hơn để cho ra các tấm ảnh sắc nét và sống động. Sự nâng cấp này của Instax Square SQ1 sẽ đi kèm công nghệ phơi sáng tự động và chế độ chụp ảnh selfie một chạm.

Instax SQ1 có khả năng chụp ảnh selfie ấn tượng.

Tính năng phơi sáng tự động giúp người dùng chụp được những bức ảnh rõ nét nhờ cải thiện chế độ cân bằng sáng. Máy sẽ tự động cảm nhận mức độ ánh sáng xung quanh khi nhấn nút chụp, nhờ đó tối ưu tốc độ cửa trập và công suất đèn flash theo điều kiện ánh sáng.

Mặt khác, người dùng có thể bật chế độ selfie bằng cách vặn ống kính sau khi bật nguồn. Điều này làm thay đổi vị trí của ống kính và tự đặt tiêu điểm cho các bức ảnh selfie và cận cảnh.

Instax SQ1 có 3 màu thời thượng.

Máy chụp ảnh lấy liền Instax SQ1 có 3 màu terracotta orange (cam đất), glacier blue (xanh dương) và chalk white (trắng). Trong sự kiện ra mắt Instax Square SQ1, Fujifilm cũng giới thiệu hai loại phim mới là Instax Square Rainbow và Instax Square Monochrome.