‘Free Guy’ thu 75 triệu USD ở Trung Quốc sau ba tuần

Phát hành tại thị trường Trung Quốc từ ngày 27/8, bộ phim hành động, giả tưởng “Free Guy” liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách tuần.

The Hollywood Reporter đưa tin tính đến hết ngày 12/9, bộ phim Free Guy với Ryan Reynolds trong vai chính đã thu 75 triệu USD từ thị trường Trung Quốc. Tác phẩm hành động, giả tưởng kết hợp yếu tố hài hước cũng có tuần thứ ba liên tiếp đứng đầu phòng vé quốc gia tỷ dân với 12,3 triệu USD doanh thu (theo số liệu từ Artisan Gateway).

Free Guy hiện xếp thứ ba trong danh sách phim Hollywood ăn khách nhất tại Trung Quốc năm 2021. Vị trí đầu bảng lần lượt thuộc về Fast & Furious 9 ( 203,8 triệu USD ) và Godzilla vs. Kong ( 188,7 triệu USD ). Maoyan, công ty kinh doanh dịch vụ bán vé và số liệu điện ảnh của Trung Quốc, dự đoán tổng doanh thu chiếu rạp của Free Guy tại đây sẽ vào khoảng 88 triệu USD .

Thị trường Trung Quốc chiếm 43% doanh thu quốc tế ( 174,7 triệu USD - theo The-Numbers) của Free Guy. Ảnh: Disney.

Cuối tuần qua, thị trường điện ảnh Trung Quốc có thêm ba ngày kinh doanh ảm đạm. Lượng vé bán ra duy trì ở mức thấp, rạp thiếu vắng những tựa phim mới thu hút sự quan tâm của khán giả.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu là phim thanh xuân Stand by me của điện ảnh Đài Loan với 11,9 triệu USD sau bốn ngày khởi chiếu. Chất lượng bộ phim tình cảm, lãng mạn mang không khí hoài cổ chỉ ở mức trung bình khá, nhưng tình trạng rạp thiếu vắng phim nội địa mới đã giúp Stand by me có doanh thu khả quan.

Trong tuần thứ 7 trụ rạp, bom tấn hè Raging Fire thu thêm 5,7 triệu USD , xếp thứ ba.

Tổng doanh thu tác phẩm hành động với Tạ Đình Phong và Chân Tử Đan trong các vai chính hiện cán mốc 185,4 triệu USD . Đây là tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao thứ 8 tại Trung Quốc năm 2021.