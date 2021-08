‘Free Guy’ dẫn đầu phòng vé

Bộ phim hài, hành động giả tưởng với sự góp mặt của Ryan Reynolds tiếp tục duy trì ngôi quán quân bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ.

Variety đưa tin Free Guy của Ryan Reynold đã có cuối tuần thứ hai thành công tại rạp. Tác phẩm hài, hành động thu 18,8 triệu USD , tiếp tục giữ ngôi quán quân trên bảng xếp hạng doanh thu.

So với thành tích sau ba ngày cuối tuần khởi chiếu, doanh thu Free Guy giảm 34%. Tuy nhiên, đà giảm được đánh giá là khả quan so với nhiều bộ phim khác phát hành hè này. Trước đó, Fast & Furious 9, Black Widow hay The Suicide Squad đều ghi nhận mức sụt giảm doanh thu khoảng 70% khi bước sang tuần thứ hai.

Free Guy của Ryan Reynold có doanh thu khả quan giữa thời điểm Covid-19 bùng phát trở lại tại Mỹ. Ảnh: 20th Century Studios.

Hiện, doanh thu toàn cầu của Free Guy là 77,26 triệu USD , với 58,8 triệu USD tại quê nhà Bắc Mỹ và 11,9 triệu USD từ phòng vé quốc tế. Con số cho thấy nhiều tín hiệu khả quan nếu so với mức đầu tư khoảng 60 triệu USD của phim.

Hai tác phẩm đáng chú ý mới phát hành tại Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua là phim hoạt hình PAW Patrol và phim chính kịch, lãng mạn pha trộn yếu tố khoa học viễn tưởng Reminiscence có Hugh Jackman.

Tại Bắc Mỹ, PAW Patrol đã bỏ xa Reminiscence với doanh thu 13 triệu USD tại Bắc Mỹ và 12,8 triệu USD từ 33 thị trường quốc tế. PAW Patrol đang xếp ở vị trí thứ hai. Bộ phim hoạt hình đã phát hành sớm tại một số thị trường từ 11/8 và đạt doanh thu phòng vé toàn cầu 34,5 triệu USD .

Reminiscence của Hugh Jackman đối mặt nguy cơ lớn khi chỉ thu 2 triệu USD tại Bắc Mỹ sau ba ngày cuối tuần. Tại các thị trường quốc tế, tác phẩm với kinh phí 68 triệu USD của Hugh Jackman chỉ thu 3 triệu USD từ 48 thị trường. Tổng doanh thu phòng vé của phim hiện cán mốc 5 triệu USD .

Tuy nhiên, doanh thu thực tế của Reminiscence sẽ cao hơn một chút so với con số 5 triệu USD . Tác phẩm còn được phát hành song song trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max. Kế hoạch phát hành song song khiến doanh thu của phim bị chia năm sẻ bảy.

Reminiscence quy tụ hai gương mặt Hugh Jackman và Rebecca Ferguson. Ảnh: Warner Bros.

Vượt qua Reminiscence trên bảng tổng sắp là tác phẩm hành động, giật gân The Protégé của Lionsgate với 2,93 triệu USD doanh thu từ phòng vé nội địa. The Protégé đang đứng ở vị trí thứ 7. Đứng thứ 8 là The Night House (Searchlight Pictures) với 2,9 triệu USD thu về trên khắp nước Mỹ.

Jungle Cruise duy trì vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ tuần qua với 6,2 triệu USD . Doanh thu phòng vé của tác phẩm hiện là 173 triệu USD toàn cầu. Bộ phim của Dwayne ''The Rock'' Johnson và Emily Blunt được phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ Disney+.

Xếp thứ 4 là tác phẩm giật gân Don’t Breathe 2 của Sony với 5 triệu USD doanh thu nội địa sau ba ngày. Doanh thu toàn cầu của phim hiện là 19,67 triệu USD . Đứng thứ 5 là phim tiểu sử Respect với 3,8 triệu USD - giảm 57% so với doanh thu tuần trước đó.