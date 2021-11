Free Fire và AS Mobile ra mắt video nói không với nội dung xấu

Mang thông điệp văn minh và đoàn kết, khẩu hiệu "Free Fire Do Right" nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng người hâm mộ tựa game bắn súng sinh tồn này.

Free Fire là cái tên quen thuộc với những người hâm mộ thể loại game bắn súng sinh tồn. Với đồ họa bắt mắt cùng lối chơi sáng tạo, Free Fire nhận danh hiệu tựa game eSports mobile số một thế giới tại lễ trao giải Esports Awards 2020.

Tựa game này còn đạt nhiều thành tích khác như chạm mốc 1 tỷ lượt tải về hay tổ chức các sự kiện có sự đồng hành của nhiều ngôi sao lớn. Tuy nhiên, sức hút này cũng khiến Free Fire trở thành một trong những tựa game eSports "ồn ào" tại Việt Nam.

Free Fire triển khai chiến dịch “Do Right” để xây dựng cộng đồng người chơi lành mạnh. Ảnh cắt từ video.

Nhiều hành vi tiêu cực như lăng mạ, gây chia rẽ không chỉ diễn ra trong game, mà còn xuất hiện trên các diễn đàn, hội, nhóm trên mạng xã hội. Điều này khiến cộng đồng Free Fire thường xuyên xảy ra bất đồng. Đó là chưa kể đến vấn nạn sản xuất nội dung xấu, khi nhiều YouTuber, streamer đăng tải những video chứa hình ảnh không lành mạnh lên mạng xã hội.

Mới đây, trang chủ Free Fire đăng tải một video ngắn có nội dung hài hước với sự góp mặt của "Chủ tịch" AS Mobile. Đây là video đầu tiên trong chiến dịch "Do Right" được Free Fire thực hiện để xây dựng cộng đồng người chơi "Booyah" văn hóa và lành mạnh.

“Chủ tịch” AS Mobile hóa thân thành rapper, truyền thông điệp tới mọi người. Ảnh cắt từ video.

Trong video, nhà phát hành tố cáo những hành động tiêu cực đang gây nhức nhối cho người chơi như tạo "drama" ở các hội, nhóm, sản xuất nội dung xấu để thu hút người xem và gây chia rẽ cộng đồng.

Video là lời cảnh báo của Free Fire gửi đến nhiều người chơi và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội đang khiến cộng đồng game thủ có cái nhìn thiếu thiện cảm về tựa game bắn súng sinh tồn này.

Free Fire kỳ vọng vấn nạn lăng mạ người chơi, chia rẽ cộng đồng và tạo nội dung xấu sớm bị dẹp bỏ. Ảnh cắt từ video.

Vốn là chủ đề nhạy cảm, song với màu sắc tươi mới, cách thể hiện trẻ trung, sáng tạo, hướng đến đối tượng Gen Z và đặc biệt có sự góp mặt của AS Mobile, video trở nên sống động và thu hút lượng theo dõi lớn.

Không mất nhiều thời gian để "Free Fight Do Right" trở thành khẩu hiệu được cộng đồng game thủ ủng hộ. Phần lớn cho rằng xóa bỏ những vấn nạn hiện tại để xây dựng cộng đồng vững mạnh là điều cần thiết. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự đồng tình khi Free Fire dũng cảm lên tiếng về vấn đề này để bảo vệ quyền lợi cho người hâm mộ.