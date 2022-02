Frank Lampard tái xuất và những thương vụ ngày cuối kỳ chuyển nhượng

Donny van de Beek (Manchester United sang Everton - mượn): HLV Ralf Rangnick đồng ý để Van de Beek rời Old Trafford để chuyển sang chơi cho Everton trong phần còn lại của mùa giải. Nhà cầm quân người Đức không cho phép "The Toffees" mua đứt Van de Beek vào cuối mùa. Cựu sao Ajax có cơ hội đá chính ở Old Trafford mùa tới nếu thể hiện tốt tại vùng Merseyside.