FPT Telecom ra mắt tính năng bảo mật tự động F-Safe

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT vừa ra mắt F-Safe, là tính năng bảo mật tiên tiến dựa trên công nghệ AI, mang đến sự tiện lợi và nâng cao độ an toàn khi dùng Internet.

F-Safe có khả năng tự động bảo vệ toàn bộ kết nối Internet trong gia đình, không cần cài đặt thêm phần mềm trên từng thiết bị. Tính năng này được Công ty Cổ phần Viễn thông FPT(FPT Telecom) hợp tác phát triển cùng tập đoàn bảo mật hàng đầu thế giới F-Secure, kết hợp công nghệ hiện đại và dịch vụ chất lượng cao.

Đây là bước đi quan trọng và tiên phong của FPT Telecom, với vai trò một trong những nhà cung cấp mạng Internet lớn nhất Việt Nam, nhằm mục tiêu mang đến trải nghiệm Internet tốt cho người dùng.

Trải nghiệm Internet nhanh nhưng phải an toàn

Người dùng Internet phải đối mặt với những vấn đề an toàn thông tin trên môi trường số. Không chỉ cần tốc độ, yếu tố quan trọng không kém là đảm bảo an toàn. Đó cũng lý do FPT Telecom cho ra đời giải pháp bảo mật F-Safe.

Ông Hoàng Việt Anh, Tổng giám đốc FPT Telecom, giới thiệu F-Secure.

Tập đoàn hàng đầu về giải pháp an toàn thông tin F-Secure đang là đối tác chiến lược của 220 tập đoàn viễn thông toàn cầu, giúp bảo vệ doanh nghiệp và người dùng cá nhân trước mối nguy trên Internet, từ tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu đến lây nhiễm mã độc. Các giải pháp bảo mật dựa trên trí tuệ nhân tạo AI, bảo vệ thiết bị thông minh và kết nối mạng của người dùng tự động với tiêu chuẩn an toàn cao.

Giải pháp có khả năng bảo vệ thiết bị khỏi sự tấn công của virus, mã độc, thông tin và quyền riêng tư của người dùng bằng cách ngăn chặn theo dõi, truy cập của hacker hay kẻ đánh cắp dữ liệu. Phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam và sử dụng công nghệ AI tiên tiến có thể học hỏi, cập nhật liên tục, sản phẩm góp phần bảo vệ người dùng trước nguy cơ mới xuất hiện.

Ông Nguyễn Anh Đức - Giám đốc dự án F-Safe.

Tích hợp trực tiếp vào modem Wi-Fi và không yêu cầu cài đặt, F-Safe có thể bảo vệ các thiết bị mà phần mềm an ninh truyền thống chưa làm được do hạn chế bộ nhớ và khả năng cài ứng dụng. Đây là giải pháp có thể bảo vệ không giới hạn thiết bị trong gia đình.

Theo phương châm đặt trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu của FPT Telecom, sản phẩm tích hợp trong gói cước, giúp khách hàng sử dụng Internet đều được bảo vệ và không phát sinh thêm chi phí. F-Safe cài đặt trực tiếp lên modem, hoạt động và cập nhật tự động, bảo vệ người dùng nhanh chóng, không cần thực hiện thao tác phức tạp.

Góp phần nâng cao chất lượng mạng Việt Nam

Các mã độc trên mạng Internet không chỉ gây nguy hại cho từng người, mà còn khiến uy tín mạng bị đánh giá kém. Theo ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Công nghệ FPT Telecom: "Khi máy tính nhiễm mã độc, chúng biến thành các botnet tấn công dịch vụ nhà cung cấp. Hệ thống ghi nhận nhiều traffic truy cập chất lượng thấp đến từ Việt Nam, dẫn đến việc hạ mức độ ưu tiên hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho chúng ta".

F-Safe được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng Internet Việt.

Cách thay đổi thực trạng này là đảm bảo kết nối từ Việt Nam “sạch”. Các giải pháp trước đây chưa mang lại hiệu quả cao, do chi phí lớn - trung bình vài trăm nghìn đồng mỗi tháng cho bảo mật, nhiều người dùng chưa có thói quen và khả năng chi trả. Việc tích hợp khả năng bảo mật vào dịch vụ Internet, FPT Telecom giảm rào cản sử dụng của khách hàng, nâng cao số lượng người dùng được bảo vệ.

Nhờ đó, các kết nối mạng của Việt Nam có thể nhận thứ hạng cao và đánh giá tốt hơn trên thế giới. Đây cũng là mục tiêu lớn của FPT Telecom, mang trải nghiệm Internet tốt đến người dùng Việt.

FPT Telecom tích hợp khả năng bảo mật vào dịch vụ Internet.

Bên cạnh khả năng bảo mật, F-Safe còn tích hợp nhiều tính năng hữu ích cho gia đình có trẻ nhỏ. Khả năng chặn thông tin không lành mạnh, lọc nội dung không phù hợp cho lứa tuổi hay quản lý thời gian online theo thiết bị giúp phụ huynh theo dõi, đảm bảo an toàn khi con trẻ sử dụng Internet.

Kết hợp tính năng giám sát nội dung trẻ em được tích hợp trong các sản phẩm khác (Truyền hình FPT, camera FPT...), FPT Telecom mong muốn kiến tạo hệ sinh thái thông minh và an toàn cho tất cả thành viên trong gia đình.

Ông Lê Trung - Giám đốc phát triển sản phẩm, dự án F-Safe.