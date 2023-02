FPT Software nằm trong top 100 'Nơi làm việc tốt nhất Nhật Bản'

FPT Japan Holdings đứng chung bảng xếp hạng “100 nơi làm việc tốt nhất Nhật Bản” với nhiều tên tuổi lớn, do tổ chức Great Place To Work Nhật công bố ngày 9/2.

FPT Japan Holdings (chi nhánh FPT Software tại Nhật) nằm trong top 100 những doanh nghiệp đã vượt qua hai vòng thẩm định của tổ chức về văn hóa công sở Great Place To Work có trụ sở tại Mỹ, bao gồm vòng khảo sát nhân viên và đánh giá toàn diện các chính sách phát triển con người, xây dựng nơi làm việc tích cực.

FPT Japan Holdings nằm trong top 100 “Nơi làm việc tốt nhất” do Great Place To Work Nhật Bản đánh giá.

Cụ thể, trong cuộc khảo sát nhân sự ngẫu nhiên do Great Place To Work Nhật Bản tiến hành, FPT Japan Holdings được nhân sự đánh giá tích cực nhất (trên 84%) ở ba yếu tố: Lãnh đạo và quản lý thân thiện, sẵn sàng trao đổi với nhân viên; công ty xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp, đào tạo cá nhân hóa; nhân sự cảm thấy môi trường an toàn, bình đẳng, tự hào khi làm việc tại đây.

Trên phương diện chính sách, FPT Japan Holdings gây ấn tượng với chiến lược tập trung vào nhân sự hạnh phúc, với ba giá trị văn hóa cốt lõi là thử thách - hạnh phúc - chăm sóc. Mỗi nhân sự được khuyến khích phát huy khả năng, đặt mục tiêu rõ ràng qua các dự án công nghệ quy mô lớn, đối tác có tiêu chuẩn cao để chinh phục những nấc thang nghề nghiệp.

Đồng thời, công ty xây dựng hành trình “trải nghiệm nhân viên” bắt đầu từ ngày đầu tiên làm việc, cùng nhiều nền tảng công nghệ hỗ trợ và chương trình học tập cá nhân hóa.

Đặc biệt, doanh nghiệp khảo sát định kỳ mức độ hài lòng của nhân sự, cũng như nhiều buổi trao đổi trực tiếp giữa nhân sự và cấp quản lý. Kết hợp nền tảng số, các kênh phản hồi về công việc, chính sách và hoạt động chung được tăng cường. Trong một môi trường đa sắc tộc, nhân sự được khuyến khích tham gia nhiều hoạt động giao lưu, khóa học trau dồi văn hóa bản địa cho cả người thân, tạo sự hòa nhập và học hỏi, gắn kết tích cực giữa các nhân viên.

FPT Japan Holdings nhận kỷ niệm chương trong lễ công bố chính thức của Great Place To Work Nhật Bản.

Ông Trịnh Văn Thảo - Giám đốc Nhân sự FPT Japan Holdings - cho biết doanh nghiệp đã nỗ lực cải thiện, kiến tạo môi trường mang đến hạnh phúc cho nhân viên, cả trong công việc và đời sống. Một cộng đồng đa sắc tộc là động lực thúc đẩy công ty phát triển, trở thành thế mạnh của doanh nghiệp. Việc có mặt trong bảng xếp hạng cho thấy sự ghi nhận của tổ chức quốc tế cũng như chính nhân viên FPT Software tại Nhật Bản với hướng đi này.

Nhật Bản là một trong hai thị trường lớn nhất của FPT Software trong năm 2022. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường này cho thấy đà phục hồi ấn tượng, tăng trưởng doanh thu tính theo Yên Nhật đạt 30,3%, phản ánh nhu cầu chuyển đổi số ngày một tăng.

Với hơn 2.200 nhân sự, FPT Japan Holdings là chi nhánh quốc tế có quy mô lớn nhất của FPT Software, đặt mục tiêu tuyển dụng thêm hơn 1.000 người trong năm 2023 và dự kiến mở thêm nhiều văn phòng trên toàn nước Nhật. Góp phần hướng đến mục tiêu đưa FPT Software trở thành công ty đẳng cấp quốc tế, chi nhánh Nhật Bản đặt kế hoạch vào top 20 công ty dịch vụ công nghệ lớn nhất Nhật Bản vào năm 2025.