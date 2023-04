FPT Software đón sinh viên toàn cầu đến Việt Nam thực tập công nghệ

FPT Software tổ chức chương trình “Thực tập sinh toàn cầu”, tuyển chọn sinh viên lập trình ưu tú từ khắp các quốc gia trên thế giới đến học tập và trải nghiệm tại Việt Nam.

Chương trình thực tập sinh toàn cầu của FPT Software là nơi tụ hội những tài năng lập trình trẻ trên khắp thế giới. Đây là cơ hội để các bạn trẻ cùng phát triển năng lực chuyên môn, gặp gỡ các chuyên gia đầu ngành, đồng thời trải nghiệm văn hóa độc đáo của FPT Software và Việt Nam.

Doanh nghiệp đài thọ toàn bộ chi phí vé máy bay hai chiều, chi phí và thủ tục visa đến Việt Nam cho thực tập sinh. Các bạn cũng sẽ được hỗ trợ chi phí sinh hoạt và nhà ở gần khu làm việc trong suốt quá trình thực tập.

Chương trình Global Internship có thể là bàn đạp cho sự nghiệp công nghệ tương lai cho sinh viên toàn cầu.

Chương trình kéo dài trong 8 tuần, bắt đầu từ tháng 5 năm nay, diễn ra tại hai campus CodeCation xanh và hiện đại của FPT Software là Hola Park Hà Nội và F-Complex Đà Nẵng. Tại đây, ứng viên được góp sức trong các dự án công nghệ cho những khách hàng hàng đầu khu vực, dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia của FPT Software.

Thực tập sinh sẽ được tiếp xúc và làm việc với những công nghệ tiên tiến hàng đầu về AI, điện toán đám mây, dữ liệu và an ninh mạng - điều không dễ có được với các sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường. FPT Software cũng tổ chức nhiều buổi chia sẻ, hội thảo chuyên đề, các cuộc thi lập trình ở nhiều quy mô. Những hoạt động này giúp thực tập sinh vừa trau dồi kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng thực tiễn để làm nghề.

Không chỉ tập trung phát triển kỹ năng công nghệ, thực tập sinh còn có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc độc đáo tại FPT Software. Doanh nghiệp vẫn kiên trì tạo dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, mang đến những cơ hội không giới hạn cho nhân sự trên khắp toàn cầu.

Các danh hiệu “Great Place to Work” và “Best Companies to Work for in Asia” - HR Asia Awards đã góp phần khẳng định những giá trị bền vững mà doanh nghiệp vun đắp. Đồng thời, sinh viên cũng có thể trải nghiệm văn hóa độc đáo của Việt Nam thông qua các chuyến du lịch địa phương, nếm thử ẩm thực đa dạng của mỗi vùng miền.

Giám đốc nhân sự FPT Software Nguyễn Tuấn Minh chia sẻ: “FPT Software được các tổ chức quốc tế uy tín bình chọn là nơi làm việc tốt nhất khu vực với văn hóa làm việc đề cao cơ hội học hỏi và sự phát triển không giới hạn; nhiệm vụ thách thức và mục đích cao cả; sự thành công toàn cầu cùng các khách hàng đẳng cấp thế giới. Với chương trình ‘Thực tập sinh toàn cầu’, chúng tôi chào đón những góc nhìn mới mẻ của các bạn đến với các dự án công nghệ hàng đầu của FPT Software”.

Trong nhiều năm, doanh nghiệp đã hợp tác đào tạo với các trường đại học công nghệ trên khắp cả nước, tổ chức hoặc tài trợ cho các cuộc thi lập trình nhiều cấp độ cho sinh viên như CodeWar, AI Hackathon, CodeLeague… Chương trình “Thực tập sinh toàn cầu” là nỗ lực tiên phong nhằm mở rộng mạng lưới, thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao trên toàn cầu.

Chương trình dành cho tất cả sinh viên năm ba trở lên hoặc cử nhân trong các ngành liên quan đến công nghệ thông tin. Bên cạnh những thử thách thú vị, chương trình sẽ mang đến cho thí sinh nhiều cơ hội phát triển bản thân. Độc giả truy cập tại đây để tìm hiểu thêm chi tiết.