FPT Retail nâng cấp hệ thống F.Studio by FPT thành các 'super center'

Đánh dấu năm thứ 10 trên hành trình phục vụ người dùng Apple tại Việt Nam, F.Studio by FPT nâng cấp nhiều mặt để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của khách hàng.

Một thập niên không phải quá dài nhưng vừa đủ để F.Studio by FPT nhận lại niềm tin yêu từ người tiêu dùng Việt, đồng thời ghi dấu ấn là hệ thống cửa hàng ủy quyền cao cấp hàng đầu của Apple tại Việt Nam.

Cột mốc đánh dấu hành trình 10 năm

Ngày 13/8, hệ thống kỷ niệm cột mốc 10 năm hình thành và phát triển bằng sự kiện “Xin chào F.Studio Super Center” tại cửa hàng F.Studio by FPT ở 141 Trần Não, quận 2, TP.HCM. Xuất hiện vào tháng 9/2012, F.Studio by FPT - trực thuộc FPT Retail - đã trở thành chuỗi cửa hàng ủy quyền đầu tiên của Apple tại Việt Nam, đạt chuẩn Apple toàn cầu.

F.Studio by FPT tổ chức sự kiện “Xin chào F.Studio Super Center” mừng 10 năm thành lập.

Trong sự kiện, đại diện FPT Retail chính thức công bố từ tháng 8/2022, công ty mở rộng để nâng tầm các khu trải nghiệm công nghệ đạt chuẩn Apple toàn cầu. Theo đó, 4 cửa hàng F.Studio by FPT tại số 121 Lê Lợi (quận 1, TP.HCM), số 141 Trần Não (quận 2, TP.HCM), số 137 Tô Ngọc Vân (Thủ Đức, TP.HCM) và số 269 Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội) đã được nâng cấp thành F.Studio Super Center - nơi trải nghiệm Apple hàng đầu Việt Nam.

Bên cạnh đó, từ nay đến hết 2022, hệ thống lên kế hoạch tiếp tục mở rộng, nâng tổng F.Studio by FPT lên 50 cửa hàng trên toàn quốc. Động thái này đã khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống F.Studio by FPT, với mong muốn mang đến người dùng nơi trải nghiệm và mua sắm Apple đẳng cấp toàn cầu cả về không gian, sản phẩm, dịch vụ.

F.Studio Super Center có diện tích lớn gấp đôi so với cửa hàng kiểu cũ và sở hữu phong cách thiết kế, bài trí theo chuẩn mới nhất của Apple. Các cửa hàng này hứa hẹn là nơi lý tưởng để tín đồ táo khuyết thoải mái trải nghiệm đầy đủ sản phẩm mới nhất trong không gian chuẩn cao cấp của Apple toàn cầu.

Ngoài ra, khi tới F.Studio by FPT, khách hàng còn được đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình để có thể chọn mua sản phẩm phù hợp nhu cầu và sở thích. Đội ngũ chuyên viên tư vấn và cố vấn kỹ thuật tại F.Studio by FPT đều trải qua quá trình chọn lọc, đào tạo bởi các chuyên gia Apple, hướng đến phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn và cố vấn kỹ thuật tại F.Studio by FPT được đào tạo bởi các chuyên gia.

Thêm nhiều hoạt động đa dạng hóa trải nghiệm khách hàng

Trong thời gian tới, hàng tháng, F.Studio by FPT dự kiến tổ chức các buổi workshop nhằm cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc của người dùng về tất cả sản phẩm của Apple, hệ điều hành iOS, macOS và các thủ thuật hữu ích khi sử dụng sản phẩm.

Việc tổ chức workshop định kỳ giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt và sử dụng hết các công năng của sản phẩm, đồng thời hưởng trọn vẹn những dịch vụ đẳng cấp từ Apple. Bởi lẽ, hệ thống hiểu người dùng đã tốn một khoản phí không nhỏ để có thể sở hữu các sản phẩm thuộc thương hiệu này.

F.Studio by FPT tổ chức workshop hàng tháng để giải đáp thắc mắc và giới thiệu các thủ thuật hữu ích khi sử dụng sản phẩm Apple.

Tự hào hơn, trên hành trình 10 năm của F.Studio by FPT tại Việt Nam, hệ thống cửa hàng ủy quyền Apple cao cấp đầu tiên này đã kịp tích luỹ gia tài quý báu là sự tin tưởng từ hơn 200.000 khách hàng thân thiết. Trong đó, hàng năm, hơn 1% khách hàng đạt hạng kim cương - đã chi tiêu đến 100 triệu đồng và 5% khách hàng đạt hạng vàng - đã chi tiêu hơn 50 triệu đồng. Nhằm tri ân sự ủng hộ của người dùng trong suốt 10 năm qua, F.Studio by FPT sẽ dành tặng phiếu mua hàng trị giá 2 triệu đồng áp dụng cho các đơn hàng trên 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng thân thiết của F.Studio by FPT còn được tích điểm vào mỗi lần mua sắm và hưởng mức chiết khấu mua hàng tới 5% (với phụ kiện) và 2% (với máy). Ngoài ra, điểm được tích lũy trên thẻ khách hàng thân thiết còn có thể quy đổi thành tiền dùng cho những lần mua hàng tiếp theo. Đó là chưa kể người dùng được miễn phí dịch vụ giao hàng và thanh toán tại nhà, nhận quà bất ngờ vào sinh nhật, hỗ trợ bảo trì sản phẩm trong suốt thời gian sử dụng cùng nhiều ưu đãi khác từ hệ thống đối tác của F.Studio by FPT.

Tất cả ưu đãi đặc biệt trên là lời cảm ơn chân thành của F.Studio by FPT gửi đến tất cả khách hàng đã tin chọn hệ thống. F.Studio by FPT mong muốn khách hàng sẽ tiếp tục cho công ty cơ hội được phục vụ bằng tất cả sự tận tâm. Trong thời gian tới, FPT Retail nói chung, F.Studio by FPT nói riêng sẽ tiếp tục mang đến người dùng Việt Nam những sản phẩm Apple chính hãng giá tốt, cũng như nhiều dịch vụ tiện ích thông minh hơn.