Fox News xin lỗi vì phát nhạc thô tục của Ariana Grande

Bài hát "Thank U, Next" có phần lời thô tục được phát trong lúc quảng cáo trên kênh truyền hình Mỹ.

Theo Yahoo, trong tập phát sóng Outnumbered hôm 16/6, kênh Fox News đã phát đoạn điệp khúc bài hát Thank U, Next do Ariana Grande trình bày. Nhưng thay vì phát bản đã chỉnh sửa, họ lại để những ca từ thô tục vang lên trong phiên bản gốc.

Ngay sau đó, Fox News đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi khán giả xem đài sau khung giờ quảng cáo vì sơ suất trong khâu kiểm duyệt lần này.

"Kênh đã không có phiên bản chỉnh sửa của Thank U, Next. Chúng tôi rất tiếc và thật lòng muốn gửi lời xin lỗi đến người xem vì điều đó", Kayleigh McEnany - phát thanh viên của Fox News - nói.

Fox News giữ nguyên bản gốc có chứa ca từ thô tục của Thank U, Next. Ảnh: Spin.

Thank U, Next nằm trong album cùng tên, là bản hit giúp nữ ca sĩ lần đầu giữ vị trí số 1 ở BXH Billboard 100 và oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc khắp thế giới.

Tờ The Guardian đánh giá, Thank U, Next là một trong những ca khúc hay nhất của năm 2018 khi Grande phô diễn chất giọng tuyệt vời trên giai điệu nhẹ nhàng và bắt tai. Bên cạnh đó, yếu tố gây sốt của Thank U, Next còn nằm ở việc Grande nhắc tên bốn người yêu cũ.

Ở phần điệp khúc, cô liên tục hát: "Tôi rất biết ơn người yêu cũ" - phần lời bài hát đã được nghe hai lần trên Fox News vừa qua.

Theo Yahoo, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) giám sát nội dung các kênh phát sóng công khai, nhưng ít kiểm duyệt chặt chẽ nội dung kênh truyền hình cáp.

Đoạn video ghi lại đoạn hát văng tục của Grande đã được chia sẻ rộng rãi trên Twitter, tuy nhiên có gắn kèm cảnh báo: Nội dung có chứa ngôn ngữ NSFW (Not Safe For Work - Không an toàn để xem ở nơi làm việc).