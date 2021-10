Fortuner Legender tạo được dấu ấn gì sau một năm ra mắt?

Được đánh giá là ứng viên sáng nhất trong dải sản phẩm 7 phiên bản của Fortuner, Legender đã đem đến cho những người dùng những trải nghiệm đặc biệt kể từ khi ra mắt.

Là phiên bản cao cấp của Fortuner, Legender gây ấn tượng với người tiêu dùng Việt Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhờ thiết kế tinh tế, thời thượng nhưng không kém phần sang trọng. Xe có khả năng vận hành mạnh mẽ và an toàn với công nghệ Toyota Safety Sense, đáp ứng nhu cầu của đa dạng đối tượng người dùng. Hơn hết, Fortuner Legender đem lại cho người dùng trải nghiệm tổng thể đặc biệt hài lòng.

Ra mắt người dùng Việt Nam vào tháng 9/2020, Legender được kỳ vọng trở thành điểm sáng trong dải sản phẩm 7 phiên bản của Fortuner, với những nâng cấp ấn tượng so với tất cả phiên bản tiền nhiệm.

Xét về phần nhìn, Legender vẫn giữ ngoại hình thời thượng, lịch lãm nhưng không kém phần năng động - đặc trưng của Fortuner. Tuy nhiên, phiên bản mới được tinh chỉnh thiết kế để làm nổi bật vẻ sang trọng và trẻ trung hơn, với các đường nét vuốt gọn, sắc sảo và thể thao hơn.

Trong đó, phần đầu xe gần như "lột xác" hoàn toàn, với phong cách thể thao hiển hiện rõ ràng, sắc nét và nổi bật. Lưới tản nhiệt được thiết kế góc cạch, sơn đen, chia thành 2 tầng riêng biệt, kết hợp với thanh trang trí tạo thành hình chữ X độc đáo.

Cụm đèn trước cũng được thay đổi, tất cả đều là đèn LED, được chia thành 4 khoang riêng biệt hoạt động theo các chế độ điều khiển khác nhau. Cụm đèn LED sau cũng có đường nét mạnh mẽ hơn, với đèn xi-nhan được chuyển lên chính giữa tạo sự khác biệt.

Xe được trang bị cặp gương hậu có tính năng gập, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Phần thân có trụ kính đen tạo cảm giác thon gọn, thanh thoát hơn, phối cùng mâm xe hợp kim 18-inch đậm chất thể thao. Cản sau được thiết kế mới, với đường nét góc cạnh, góp phần tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ của một mẫu SUV năng động.

Không chỉ ghi điểm về phần nhìn, khả năng vận hành của Fortuner phiên bản mới cũng được cải thiện hơn hẳn với các mẫu tiền nhiệm. Xe được trang bị động cơ 2.8L với công suất tối đa 201 Hp (tăng 27 Hp so với thế hệ trước) tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa đạt 500 Nm (tăng 50 Nm) tại 1600 vòng/phút. Điều này đem lại cho Legender khả năng tăng tốc mạnh mẽ, nhanh chóng nhưng tiết kiệm nhiên liệu.

Không chỉ vậy, trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ (VFC) cũng được trang bị trên tất cả phiên bản, giúp khách hàng lái nhẹ nhàng ở tốc độ thấp và ổn định ở tốc độ cao.

Đối với người ưa thích trải nghiệm hay đi off-road, Fortuner có khả năng chịu lực vặn xoắn lớn và chịu tải cao, cùng với khả năng vượt địa hình nhờ kết cấu thân xe rời - body on frame cùng hệ dẫn động cầu sau, động cơ mạnh mẽ và khoảng sáng gầm xe lớn - đạt 279 mm. Vị trí bánh xe được hiển thị trên màn hình MID, camera 360 và cảm biến được lắp xung quanh xe góp phần hỗ trợ người lái tối đa khi di chuyển trên những địa hình khó khăn.

Bên cạnh đó, Toyota luôn chú trọng đảm bảo an toàn và tiên phong trong việc tạo ra “những chiếc xe tốt hơn bao giờ hết”. Fortuner 2.8L được trang bị hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense (TSS). Hệ thống này gồm các tính năng tân tiến như cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo chệch làn đường (LDA), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), đem lại sự an toàn và hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển.

Đồng thời, như các mẫu Fortuner khác, Legender cũng tích hợp nhiều tính năng an toàn bị động và chủ động như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát lực kéo (TRC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và hỗ trợ đổ đèo (DAC), 7 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe… Nhờ đó, mẫu xe này đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Một điểm cộng lớn nữa của Legender là không gian trong xe rộng rãi, với nội thất theo hai tông màu đỏ đen ấn tượng, bọc da và có các chi tiết trang trí mạ satin sang trọng. Mẫu xe này được trang bị đầy đủ tiện nghi, từ màn hình giải trí 8 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto, chế độ đàm thoại rảnh tay, hệ thống định vị Navigation, đến hệ thống 11 loa JBL, chức năng mở cốp rảnh tay, hộc để đồ và cổng USB tiện dụng cho mọi vị trí ngồi.

Điều hòa tự động hai dàn lạnh, ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau gập chỉ với 1 chạm... góp phần tạo sự thoải mái cho cả người lái và hành khách trên suốt hành trình.

Tiện nghi và mạnh mẽ, nhưng Legender có mức tiêu thụ nhiên liệu hợp lý, khoảng 7,32 l/100 km với đường ngoài đô thị, 10,85 l/100 km ở đường nội đô, và 8,63 l/100 km với đường kết hợp. Mẫu xe này có chi phí sử dụng khá thấp, giữ giá tốt và có giá trị bán lại cao.

Được giới thiệu với loạt ưu điểm ấn tượng như vậy, sau một năm ra mắt, mẫu xe này có được như kỳ vọng với người dùng thực tế?

Chị Nguyễn Thị Phượng, trưởng phòng truyền thông của một công ty quảng cáo tại Hà Nội, mua Fortuner Legender vào tháng 10/2020, không lâu sau khi chiếc xe ra mắt tại thị trường Việt Nam. Gia đình chị có 4 người, thi thoảng đón thêm ông bà đi chơi, nên suy đi tính lại, một chiếc SUV là phù hợp nhất, có thể chở cả nhà, đi lại cũng thuận tiện.

Chị Phượng cho biết khi chọn mua xe, chị quan tâm đến 4 yếu tố cơ bản. Thứ nhất là xe rộng rãi, vì gia đình đông người và thường xuyên đi dã ngoại, picnic vào cuối tuần. Ghế sau cần có đủ khoảng trống để hai con thoải mái trong quá trình di chuyển. Phần cốp cũng phải đủ rộng để chứa đồ đạc cắm trại, quần áo... cho các chuyến đi 3-4 ngày.

Thứ hai là ngoại hình. Chị Phượng chia sẻ: "Tôi thích một chiếc xe có vẻ ngoài mạnh mẽ, sang trọng và khỏe khoắn, thể hiện được tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm như tính cách tôi vậy".

Thứ ba là tiện nghi trong xe. Với chị, chiếc xe là người bạn đồng hành trên các cung đường, nên việc có đủ tiện nghi sẽ đem lại trải nghiệm sử dụng thoải mái hơn.

Thứ tư và cũng quan trọng nhất là cảm giác lái. Chị tìm kiếm một chiếc xe đủ đầm tay để có sự chắc chắn, nhưng cũng cần sự nhẹ nhàng nhất định, không quá chật vật khi xoay sở nội đô.

Sau khi cân nhắc, chị lựa chọn Fortuner Legender vì đáp ứng tốt các tiêu chí. Và sau khoảng một năm sử dụng, chị vẫn cảm thấy rất hài lòng với chiếc xe này.

Chị đánh giá: "Ngoại hình hay nội thất bên trong thì không có gì chê cả. Tôi khá ưng ghế da màu đỏ đen, vừa sang trọng mà cũng mềm mại. Không gian được tối ưu theo phong cách Nhật, nên rộng rãi, thoải mái cho bọn trẻ ngồi phía sau. Khung gầm rời và cao giúp xe dễ dàng vượt qua những đoạn đường khó, gập ghềnh, nhiều ổ gà, ổ voi".

Các tiện nghi nhỏ, từ chỗ để cốc, ổ cắm điện đến điều hòa, loa... được bố trí hợp lý, giúp gia đình chị cảm thấy thoải mái mỗi lần đi cùng nhau. Ngăn để đồ có chức năng ướp lạnh đồ uống tiện lợi. Cổng sạc đa dạng cho phép chị tranh thủ sạc máy tính, điện thoại trong quá trình di chuyển giữa các nơi làm việc.

"Xe có dàn loa JBL chất lượng, bọn trẻ rất thích bật nhạc khi đi trên xe. Nhưng mà yên tâm nhé, tôi vẫn kiểm soát âm lượng để còn lái xe an toàn. Màn hình có hỗ trợ tiếng Việt, rất thân thiện, chứ đi đường mà cứ nhẩm nhẩm mấy từ tiếng Anh thì dễ mất tập trung", chị nói.

Không chỉ phù hợp những chuyến đi xa, xe vận hành tốt trong nội đô, ngay cả khi điều khiển vào giờ tan tầm. Khi di chuyển với tốc độ chậm, vô lăng chuyển động nhẹ nhàng và mượt mà, nhưng vẫn đủ đầm tay, khiến việc tham gia giao thông trong thành phố dễ chịu và bớt căng thẳng hơn.

Một điều khiến chị Phượng đặc biệt hài lòng là độ bền bỉ của xe. Chị cho biết từ khi mua đến giờ, chị chưa phải sửa lần nào. Hai lần mang xe đi bảo dưỡng định kỳ, chị được nhân viên chăm sóc tận tình và chu đáo, nên cũng thêm phần an tâm.

Trước đó, gia đình chị cũng đã sở hữu mẫu Fortuner đời 2011 và khá ưng ý. Chiếc xe đến khi đổi vẫn chạy êm, mượt.

Chị nói thêm: "Tôi thích xe Nhật, vừa bền, vừa chất lượng. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy thương hiệu Toyota mang đến cho tôi một giá trị tinh thần nào đó. Xe sang trọng, nhưng cũng giản dị, không phô trương.".

"Giờ tôi chỉ mong tình hình dịch bệnh sớm có những diễn biến tích cực, để còn đưa cả nhà đi lên Sa Pa thư giãn vài hôm, tiện thử đổ đèo vượt dốc với chiếc xe này" - chị Phượng bày tỏ.

Có thể nói, với những tiện ích, công nghệ và giá trị, trải nghiệm thực tế mang lại cho người dùng, Legender là một khoản đầu tư hiệu quả, xứng đáng với vị trí số một trong dải sản phẩm xuất sắc của Fortuner.