Forest bathing - phương pháp trị liệu bạn nên thử trong năm mới

Forest bathing giúp làm giảm nhịp tim và huyết áp, giảm tiết hormone gây căng thẳng.

Forest bathing /ˈfɒr.ɪst ˈbeɪ.ðɪŋ/ (danh từ): (Tạm dịch) Tắm rừng

Định nghĩa:

Trang Dictionary.com định nghĩa forest bathing là hoạt động hòa mình vào thiên nhiên, đặc biệt là ở khu vực nhiều cây cối để cải thiện sức khỏe sinh lý và tâm lý. Forest bathing là một trong loạt từ được trang này thêm vào danh sách từ mới của năm 2022.

Theo National Geographic, forest bathing có nguồn gốc từ Nhật Bản vào những năm 1980. Hoạt động tắm rừng là một dạng bài tập tâm, sinh lý, trong tiếng Nhật gọi là shinrin-yoku (tạm dịch là tắm trong rừng hoặc hòa mình trong bầu không khí của rừng).

Mục đích của forest bathing là cung cấp liều thuốc "giải độc sinh thái" cho những người bị kiệt sức do sự bùng nổ công nghệ trong cuộc sống hiện đại, đồng thời truyền cảm hứng cho người dân kết nối với thiên nhiên, từ đó có thêm ý thức bảo vệ các khu rừng.

Forest bathing được người Nhật nhanh chóng chấp nhận và ưa chuộng. Vào những năm 1990, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu tìm hiểu những lợi ích của phương pháp tắm rừng. Từ đó, họ rút ra kết luận việc đắm mình trong thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe tâm, sinh lý của con người.

Hoạt động tắm rừng của người Nhật đã được chứng minh làm giảm nhịp tim và huyết áp, giảm tiết hormone gây căng thẳng, tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện cảm giác hạnh phúc.

Nếu không phải là người đam mê môi trường hoang dã, bạn vẫn có thể tắm rừng bằng những cách đơn giản như đi dạo, tản bộ trong không gian tự nhiên hoặc tham gia các chuyến trị liệu sinh thái trong khoảng 2-3 giờ.

Ứng dụng của forest bathing trong tiếng Anh:

- A two-hour forest bath will help you to unplug from technology and slow down.

Dịch: Tắm rừng trong hai giờ sẽ giúp bạn thoát khỏi công nghệ và sống chậm lại.

- With more than 50 percent of the country covered by forest, Costa Rica is a forest bathing paradise.

Dịch: Với hơn 50% diện tích đất nước được bao phủ bởi rừng cây, Costa Rica chính là thiên đường tắm rừng.