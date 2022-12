Ford Territory bán chạy nhất phân khúc SUV hạng C

Trong tháng 11, phân khúc SUV hạng C ghi nhận màn chào sân ấn tượng của Ford Territory khi đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng doanh số, vượt qua Hyundai Tucson hay Mazda CX-5.

Ford Territory dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số phân khúc SUV cỡ C với 1.036 xe được bán ra trong tháng 11. Ảnh: Ford Việt Nam.

Vừa qua, Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) đã công bố số liệu bán hàng của tháng 11, ghi nhận tổng doanh số thị trường SUV tầm giá 1 tỷ đồng đạt 4.360 xe.

So với tháng trước đó (3.078 xe), số lượng SUV cỡ C được bán ra thị trường tăng khoảng 41,6%. So với cùng kỳ năm trước, tổng doanh số của phân khúc này cũng tăng trưởng khoảng 23% (3.543 xe).

Đây cũng là tháng đầu tiên mà phân khúc này có doanh số vượt mức 4.000 xe/tháng kể từ đầu năm nay (ngoại trừ tháng 5 đạt 5.108 xe).

Sức tăng này được cho là đến từ mẫu xe mới của phân khúc - Ford Territory - bởi các mẫu xe khác doanh số bán ra tuy có tăng nhưng không quá ấn tượng.

Ford Territory vượt mặt Mazda CX-5

Đầu tháng 10, Ford Việt Nam cho ra mắt mẫu xe Ford Territory nhằm tìm lại thị phần tại phân khúc SUV cỡ C sau gần 10 năm vắng bóng. Territory được hãng hi vọng tạo nên cú hích tương tự những gì Ranger, Explorer hay Everest đã làm được.

Theo số liệu từ Ford Việt Nam công bố, dường như hy vọng của hãng xe về kỷ nguyên mới cho phân khúc đã diễn ra khi mẫu xe mới ra mắt này đã vượt mặt nhiều cái tên "lão làng" khác như Hyundai Tucson, Honda CR-V để vượt lên vị trí đầu bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng doanh số SUV cỡ C tháng 11 Theo thống kê từ VAMA Nhãn Ford Territory Mazda CX-5 Hyundai Tucson Kia Sportage Honda CR-V Mitsubishi Outlander

xe 1036 1012 828 649 513 322

Chỉ vừa mới ra mắt, doanh số của Ford Territory đã đạt 1.036 xe trong tháng 11, chính thức trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc.

Ford Territory có giá niêm yết 822 triệu đồng cho phiên bản Trend, 899 triệu đồng cho phiên bản Titanium và 935 triệu đồng cho phiên bản Titanium X.

Mới đây, Zing cũng đã ghi nhận hàng loạt các ưu đãi từ đại lý Ford cho mẫu Territory ở phiên bản thấp nhất để kích cầu mua sắm của người dùng. Cụ thể, một số đại lý đưa ra chương trình khuyến mãi từ 15-30 triệu đồng cho Ford Territory phiên bản Trend và Titanium đi kèm các phụ kiện như dán kính, phủ gầm...

Mazda CX-5 là mẫu xe thứ 2 trong phân khúc ghi nhận mức doanh số vượt trên 1.000 xe/tháng. Trong tháng 11, có 1.012 chiếc CX-5 được bán ra thị trường, tăng 9 chiếc so với tháng trước đó. Tính đến tháng 11, Mazda đã bán ra tổng 11.985 chiếc CX-5, vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng lũy kế 11 tháng và chiếm 32,7% tổng xe của toàn bộ phân khúc.

Mazda CX-5 nhường lại vị trí đứng đầu bảng xếp hạng doanh số cho Ford Territory. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Nhờ doanh số tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10, Mazda CX-5 đã vượt qua Hyundai Tucson trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúv SUV cỡ C.

Tháng trước, Mazda cũng đã đưa ra thông báo về việc điều chỉnh giá niêm yết của các mẫu xe đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Mazda CX-5 được điều chỉnh tăng từ 849 triệu đồng lên 879 triệu đồng cho phiên bản cao cấp. Phiên bản đặc biệt của mẫu xe cũng có mức tăng 10 triệu đồng (từ 909 triệu lên 919 triệu đồng).

Hyundai Tucson tụt xuống vị trí thứ 3

Trong tháng 11, doanh số của Hyundai Tucson đạt 828 xe, cao hơn tháng trước đó khoảng 2,1% (811 xe). Mẫu xe đã dần lấy lại được sức mua ổn định sau nhiều tháng dài vướng phải tình trạng khan hàng, "bia kèm lạc" tăng cao. Tuy nhiên, doanh số dưới 900 xe/tháng là không đủ để giúp cựu vương quay lại vị trí dẫn đầu khi những mẫu xe khác có nhiều ưu điểm về giá hơn.

Từ tháng 2 đến nay, doanh số của Hyundai Tucson liên tục giảm mạnh chỉ còn dưới 800 xe/tháng, khiến mẫu xe này chịu "lép vế" sau Mazda CX-5 hay Kia Sportage. Tuy nhiên, nguồn cung dần ổn định trở lạnh kể từ tháng 9 năm nay khiến doanh số của Tucson dần đi về quỹ đạo.

Tình trạng khan hàng khiến Hyundai Tucson có doanh số không vượt trội. Ảnh: Anh Thế.

Theo chia sẻ từ nhân viên tư vấn của đại lý Hyundai tại TP.HCM, tuy nguồn cung của mẫu xe dần ổn định nhưng đứng trước nhu cầu lớn của khách hàng trong dịp cuối năm, cận Tết Nguyên Đán, vẫn khó để người mua có thể nhận được xe trước thềm năm mới nếu đặt cọc xe trong thời điểm này.

Cá biệt, theo người này, phiên bản máy xăng 1.6 Turbo được nhiều khách hàng tìm mua vẫn chịu cảnh "bia kèm lạc" 50-70 triệu đồng. Nếu không muốn chờ đợi, người dùng có thể chuyển sang lựa chọn phiên bản máy dầu.

Những màn đổi ngôi tại thứ hạng thấp

Nếu trong tháng 10, doanh số của Kia Sportage đứng sau Honda CR-V trên bảng xếp hạng do thiếu hụt nguồn cung thì tháng 11, thứ hạng của các mẫu xe đứng ở vị trí thấp đã có nhiều sự thay đổi đáng kể.

Tháng 11, Thaco giao đến tay khách hàng 649 chiếc Kia Sportage, con số này cao hơn doanh số tháng trước đó gần 38,7%. Nhờ doanh số tăng trưởng mạnh mẽ, Kia Sportage đã dẫn trước Honda CR-V và Mitsubishi Outlander, trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Kia Sportage đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng doanh số tháng 11 của phân khúc SUV cỡ C. Ảnh: Hùng Nguyễn.

Sau màn chào sân ấn tượng vào tháng 7 năm nay, doanh số của mẫu SUV cỡ C nhà Kia đã trượt dài do tình trạng khan hàng tương tự với Hyundai Tucson. Đây cũng là tháng đầu tiên sau 2 quý mà doanh số của mẫu xe này đạt trên 600 xe/tháng.

Theo thống kê từ VAMA, trong tháng 11, Honda CR-V ghi nhận doanh số 513 xe, cao hơn tháng trước đó 7,3% (478 xe). Lũy kế 11 tháng, Honda đã bán ra thị trường 8.550 xe CR-V.

Trong giai đoạn cuối năm, hãng xe Honda cũng đã tung ra chương trình ưu đãi lớn cho khách hàng có nhu cầu tìm mua mẫu xe CR-V. Cụ thể, khách hàng mua CR-V sẽ được hỗ trước 100% lệ phí trước bạ (không bao gồm VAT). Trước đó, Honda cũng đã thông báo loạt ưu đãi cho mẫu xe này nhằm kích cầu mua sắm của người dùng.

Mitshubishi Outlander cũng ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ từ 318 xe trong tháng 10 lên 322 xe trong tháng 11. Thế nhưng, mức tăng này dường như chưa đủ lớn để giúp mẫu xe thoát khỏi vị trí cuối bảng. Lũy kế 11 tháng, Mitsubishi Outlander bán được 4.316 xe, chỉ bằng khoảng 50% doanh số của CX-5 hay Honda CR-V.

Mới đây, Mitsubishi cũng đã tung ra chương trình ưu đãi, tặng kèm nhiều phụ kiện như camera lùi, camera 360, ăng-ten vây cá hay phiếu nhiên liệu trị giá hàng chục triệu đồng cho các khách hàng mua Mitsubishi Outlander và các mẫu xe khác của hãng.