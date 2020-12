Ford Ranger Wildtrak 2021 đang được bán thấp hơn giá đề xuất

Ford Ranger Wildtrak 2021 có 2 biến thể là một cầu và 2 cầu, giá bán tại đại lý lần lượt là 853 và 905 triệu đồng, thấp hơn so với giá đề xuất của Ford Việt Nam.

Không lâu sau khi được ra mắt tại Thái Lan, mẫu bán tải Ford Ranger 2021 đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Trên trang web của Ford Việt Nam, mẫu xe này có 6 phiên bản, giá bán từ 616 triệu đến 925 triệu đồng.

Các biến thể XL 2.2L 4x4 MT, XLS 2.2L 4x2 MT, XLS 2.2L 4x2 AT có giá bán lần lượt là 616 triệu, 630 triệu và 650 triệu đồng, giá bán này không đổi so với đời cũ. Phiên bản Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT có giá 799 triệu đồng, bằng giá với phiên bản XLT 2.2L 4x4 AT trước đây. Các phiên bản XLT 2.2L 4x4 MT, XLT 2.2L 4x4 AT và XLT 2.0L 4x4 AT cũng đã được loại bỏ trên danh mục sản phẩm của hãng.

Trang web của Ford Việt Nam công bố 2 biến thể Ford Ranger Wildtrak là 2.0L AT 4x4 Limited giá 905 triệu đồng và 2.0L AT 4x4 giá 925 triệu đồng. Nếu so với 2 biến thể đời cũ là Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT (853 triệu đồng) và 2.0L 4x4 AT (918 triệu đồng), giá bán này tăng lần lượt 52 triệu đồng và 7 triệu đồng .

Theo tìm hiểu của Zing tại một đại lý Ford, TP.HCM, hiện tại chưa có đủ 6 phiên bản, một số bản sẽ được nhập về sau, bản cao cấp nhất Wildtrak có số lượng hạn chế. Trong đó, các biến thể XL và XLS có giá không đổi, riêng bản Wildtrak có giá thấp hơn so với giá mà Ford công bố trên website hãng.

Ford Ranger Wildtrak 2021 vẫn có 2 biến thể là 4x2 AT và 4x4 AT, giá bán lần lượt 853 và 905 triệu đồng.

Cụ thể, tư vấn bán hàng của đại lý cho biết Ford Ranger Wildtrak 2021 có biến thể một cầu và 2 cầu, giá bán lần lượt 853 triệu đồng và 905 triệu đồng, giá không thay đổi so với đời cũ, thấp hơn đáng kể so với giá mà website Ford Việt Nam công bố.

Trong khi tại một đại lý Ford ở Hà Nội, Ford Ranger Wildtrak 2021 cũng có giá thấp hơn so với trên web hãng, bằng với các đại lý tại TP.HCM (853-905 triệu đồng). Đồng thời, đại lý này cũng áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đối với khách hàng mua Ford Ranger Wildtrak 2021, tặng kèm phụ kiện hoặc giảm thẳng vào giá bán khoảng 10-20 triệu đồng, tùy theo thỏa thuận giữa khách hàng và đại lý. Tuy nhiên đây chỉ là chính sách riêng của từng đại lý.

Ở lần nâng cấp 2021, Ford Ranger có một số thay đổi ở ngoại hình. Lưới tản nhiệt dạng lưới hình thang màu đen, thay cho dạng thanh ngang trước đây. Tay nắm cửa và ốp gương chiếu hậu cũng được sơn đen trang trí.

Phiên bản Wildtrak 2021 không có nhiều khác biệt trong nội thất, phần ghế ngồi có thêm đường may màu cam tạo sự tương phản. Động cơ, trang bị an toàn và tiện nghi không thay đổi. Trong tháng 10, Ford Ranger đạt doanh số 1.583 xe, cộng dồn từ đầu năm, có 9.684 chiếc Ranger đã được bán ra, dẫn đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam.