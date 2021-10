Ford Ranger thế hệ mới xuất hiện trên đường phố Thái Lan

Như vậy Ford Ranger thế hệ hiện tại vẫn sẽ được bán ít nhất đến hết năm 2022. Tại Việt Nam, xe được chuyển sang lắp ráp trong nước từ tháng 7 vừa qua và phân phối với 5 phiên bản (không bao gồm Raptor) gồm XL 2.2L 4x4 MT, XLS 2.2L 4x2 MT, XLS 2.2L 4x2 AT, Limited 2.0L 4x4 AT và Wildtrak 2.0L 4x4 AT. Giá bán niêm yết không đổi, vẫn ở mức 616 triệu đến 925 triệu đồng.